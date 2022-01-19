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Пьяная Волочкова устроила скандал на борту самолета (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 января, 01:13
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45-летняя балерина несмотря на просьбу бортпроводников отказалась одевать маску
Анастасии Волочковой грозит административное наказание/Коллаж: "Сегодня"
Анастасии Волочковой грозит административное наказание/Коллаж: "Сегодня"

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета. Она отказалась одевать маску.

Об этом сообщает Telegram-канал Star News.

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В сети появилось видео, на котором, как отмечают, не совсем трезвая российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за того, что у нее попросили надеть маску. Сначала бортпроводники пытались унять балерину, однако она продолжала кричать и фиксировать все на телефон.

Самолет летел из Мальдив в Москву. После приземления бортпроводники вызвали полицию. Волочковой грозит административное наказание.

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О Волочковой

Как пишет Wikipedia, Анастасия Волочкова – российская балерина, бывшая балерина Мариинского и Большого театра, актриса. Лауреат многих премий. Заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкессии.

Начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, с 1998 года работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами, в основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы.

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