Годовщина смерти Демиса Руссоса: как сейчас живет семья артиста?

Демис Руссос – знаменитый греческий певец, ушедший из жизни слишком рано. К 7-й годовщине смерти артиста рассказываем, как сейчас живет его семья

Легендарный маэстро навсегда в наших сердцах / Фото: Getty Images, открытые источники

25 января 2015 года ушел из жизни знаменитый музыкант Демис Руссос. Исполнителя не стало в возрасте 68 лет. Сегодня у многих в плейлистах звучат его треки, а мы делимся информацией о его семье.

Демис Руссос в молодости / Фото: Getty Images

Демис Руссос: интересные факты

Демис Руссос – греческий певец, который за свою внушительную карьеру успел выдать около 40 оригинальных альбомов.

Артист владел множественными музыкальными инструментами: играл на трубе, гитаре, контрабасе и органе.

В 1971 году Демис Руссос начал сольную карьеру, а до этого, в 1963 году, выступал в коллективе вместе с Вангелисом и Лукасом Сидерасом в группе "Aphrodite’s Child". Первый большой успех к артисту пришел после выхода альбома "Forever & Ever"

Хиты, которые собрали рекордные прослушивания и продажи: From Souvenirs to Souvenirs (1975), Goodbye my Love, Goodbye (1973), Forever and Ever (1973), My Only Fascination (1974), Lovely Lady of Arcadia (1973), We Shall Dance (1971), My Reason (1972), Someday Somewhere (1973).

Демис Руссос участвовал в записи саундтреков к фильмам "Огненные колесницы" и "Бегущий по лезвию".

Артист умер 25 января 2015 года от рака поджелудочной железы в Афинах. Новости о смерти Демиса Руссоса семья отложила до 26 января, чтобы не повлиять на выборы, которые на тот момент были в стране.

Семья Демиса Руссоса: как живут сейчас и чем занимаются

Что касается личной жизни, Демис Руссос в юности был весьма любвеобильным и мог похвастаться многочисленными романами.

Первой женой артиста была девушка Моник, с которой они поженились еще когда Руссос только начинал свой творческий путь. Но внимание поклонниц сделали свое дело. Когда женщина поняла, что семейная жизнь не стоит у Руссоса на первом месте, она с дочкой Эмили уехала к родственникам во Францию. Артист долго не горевал и женился во второй раз на девушке Доминике, а ведь после развода не прошло еще и года. Вторая жена родила артисту сына Сирила. Но и второй брак закончился разводом, где любовные похождения артиста также сыграли не последнюю роль.

Демис Руссос всегда был любимцем женщин / Фото: Getty Images

Третьей женой Руссоса стала американская модель Памела.

Самым длинным браком Руссоса стал его роман с француженкой Марией-Терезой, инструктором по йоге. Их знакомство состоялось в 1994 году. Она не дождалась предложения руки и сердца, но этот союз продолжился до конца жизни артиста.

О личной жизни женщин Демиса Руссоса сейчас мало что известно.

Демис Руссос на сцене / Фото: Getty Images

Но зато есть немного информации о детях. Сейчас дочь артиста Эмили живет в Париже. Сейчас ей 52 года. Она актриса. Сниматься начала в 2002 году. Среди ее работ фильмы "Рисуй или занимайся любовью", а также "Корпорация приключений: В поисках короля Артура".

Эмили Руссос / скриншот

Эмили с отцом

Ранее она делала небольшую документалку о знаменитом отце.

Также Эмили пишет сценарии для телевидения, длительный период она была менеджером во французском офисе отца.

А сын Сирил живет в Греции. Там он работает диджеем, всячески старается продвигать творчество отца. Он, кстати, в конце 90-х он сделал клубную версию Forever And Ever.

Руссос с сыном, дочкой и супругой / скриншот

Сирил Руссос, кстати, внешне безумно похож на своего знаменитого отца. Для продвижения своего творчества он активно ведет страницу в Facebook.

Сын Демиса Руссоса / Фото: Facebook

В этот день они точно вспоминают своего знаменитого отца, предаваясь ностальгии...

