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Бійки, образи та психлікарня: найшокуючі витівки Філіпа Кіркорова

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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30 квітня, 13:20
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Сьогодні одіозному поп-королю російської естради – 55 і ми згадуємо всі скандали з ним
ТОП скандалів із Філіпом Кіркоровим
ТОП скандалів із Філіпом Кіркоровим / Фото: youtube.com, Колаж: Сьогодні

Філіп Кіркоров побудував не тільки музичну кар'єру, а й набув популярності як один із найскандальніших і конфліктних артистів Росії. Недарма йому заборонили в'їзд до Естонії на п'ять років.

Співак може дозволити собі різке висловлювання на адресу будь-кого, спровокувати скандал і навіть не вибачитися. Чи варто говорити про те, що Кіркоров підтримав окупацію Криму, виступив на путінському концерті в "Лужниках", і взагалі з моменту, коли Росія напала на Україну, ніяк не коментував те, що відбувається, але висловився про затриманого СБУ Медведчука.

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Ми зібрали найгучніші скандали за участю Філіпа Кіркорова в одному матеріалі. Історію з рожевою кофтиною пропускаємо – її, швидше за все, пам'ятають усі.

Бійка на "Золотому грамофоні"

У далекому 2010 році на зйомках музичної премії "Золотий грамофон" у Москві Кіркоров поскандалив із режисеркою-постановницею Мариною Яблоковою. Співаку не сподобалося, що під час репетиції його засліпив прожектор і Філіп психонув.

Яблокова подала позов до суду проти Кіркорова
Яблокова подала позов до суду проти Кіркорова

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Спочатку Яблокова отримала хвилю образ від артиста, а потім він накинувся на жінку з кулаками. Кіркорова від режисерки відтягли, а згодом співак пояснив свою поведінку "нападом", який "трапляється двічі на рік".

Марина Яблокова подала позов проти Філіпа Кіркорова, але пізніше виконавцю вдалося з нею домовитися і все обійшлося без втручання представників закону.

Обстеження у психіатричній клініці

Побивши Яблокову, Кіркоров втік до Ізраїлю і звернувся до клініки, щоб обстежитися. Ймовірно, за допомогою медиків він хотів знайти виправдання своєї неадекватної поведінки.

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Проте лікарі "Тель-а-шомер" не знайшли психічних відхилень у поп-короля та відправили його назад до Росії. Але перед цим Бедросович прямо з палати дав ексклюзивне інтерв'ю для телепередачі Андрія Малахова "Пусть говорят".

Бійка із Шевчуком

Не тільки з жінками може битися Пилип Кіркоров. Якось у нього сталася суперечка з Юрієм Шевчуком із "ДДТ". Останній опублікував у Мережі запис зі звукорежисерського пульта з концерту "Пісня року", в якому було чути, як насправді співають найпопулярніші артисти.

Юрій Шевчук викрив виконавців, які використовують фонограму
Юрій Шевчук викрив виконавців, які використовують фонограму / Фото: youtube.com

Серед інших був записаний і Філіп Кіркоров, який не попадав у ноти, підспівуючи власній фонограмі. Звичайно, поп-короля це образило і він помстився Шевчуку.

Я йому просто в морду дав, як побачив, і все. Причому навіть ногою, на мою думку. Я сидів у кріслі в барі, він підійшов, сказав якусь гидоту. Ну я йому стусана дав, він відлетів у барну стійку. На цьому моє спілкування із Шевчуком закінчилося на все життя, – розповів пізніше Кіркоров.

Дава, Капівіна та "МУЗ-ТВ"

Ще один скандал спалахнув на премії "МУЗ-ТВ", куди Філіп Кіркоров прийшов з одним зі своїх протеже – Давою (Давид Манукян). Тоді артистів, які з'явилися на червоній доріжці в оточенні напівголих чоловіків, висміяла експродюсерка Лободи Нателла Крапівіна.

Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики, – писала в Instagram Крапівіна, натякаючи на нетрадиційну орієнтацію Кіркорова і Дави.

Нателла Крапівіна різко висловилася про дует Кіркорова і Дави
Нателла Крапівіна різко висловилася про дует Кіркорова і Дави / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

У відповідь Філіп Кіркоров записав відеозвернення, в якому заявив, що Крапівіна своєю поведінкою демонструє абсолютну безтактність та подвійні стандарти.

Лунатики, хто ви всі такі і звідки взялися? Дехто уявив, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають у невагомості своїх фекалій. Скільки пафосу і пихи... – обрушився на Крапівіну співак.

Обережно! У відео є ненормативна лексика!

Раніше український співак Melovin пояснив, що не так з путіністом Філіпом Кіркоровим.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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