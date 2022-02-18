Анну Семенович пристыдили после операции по откачке жира: "Вам надо меньше жрать"

Две недели назад звезда сделала липосакцию тела. Сейчас она решила показать результат операции и рассказать о восстановлении

Анна Семенович показала, как она выглядит после липосакции. / Фото: ann_semenovich

В начале февраля пышнотелая звезда Анна Семенович удалила лишний жир из рук , а также в зоне подбородка и шеи. Певица решила не изматывать себя диетами и спортом и "побыстрее подкорректировать внешность".

Теперь же экс-солистка группы "Блестящие" продемонстрировала в Instagram , как она выглядит после трансформации. Также Семенович поделился своими ощущениями.

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Конечно, отек еще есть, исчезнет окончательно через несколько месяцев. Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит, руки стали намного тоньше и подтянутыми. На подбородке и шее жира практически нет, но есть маленький отек, который я убираю с помощью физиотерапии, – рассказала Анна.

Две недели Семенович ходила в специальном послеоперационном белье и носила повязку на голове, но теперь врачи разрешили певице снять их.

Скриншот Instagram

Артистка добавила, что у нее "нет предела совершенству".

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Перехожу к следующему этапу стройности. Моя цель – минус 7 кг. Все это достигнем спортом, питанием, умеренностью и маленьким секретом, о котором скоро расскажу, – заинтриговала певица.

Фаны звезды разделились на лагеря: одни выразили восхищение певице, другие же не понимают, зачем Анна делала операцию:

Все это очень скоро вернется и что снова кроит себя? Может как в мультике о Винни-Пухе – кто-то слишком много ест?

Как можно пойти на это? Неужели нельзя взять себя в руки и похудеть?

Зачем себя уродовать. Вам Анечка дана естественная красота. Просто меньше жрите.

Главное чтобы грудь не стала меньше).

Скриншот Instagram

Ранее Анна призналась, что уменьшила грудь. Она объясняла, что ходить с девятым размером было трудно, поэтому она решилась оставить себе пятый. А вот украинская звезда Анна Тринчер, напротив, увеличила грудь, чем активно кичится.