Анна Семенович откачала жир из подбородка и рук: фото после операции

Пышнотелая звезда призналась, что привести в идеальную форму руки и подбородок с помощью спорта очень долго и скучно. Поэтому она решила лечь под нож хирурга

Анна Семенович сделала липосакцию зоны подбородка и рук. / Фото: ann_semenovich

Пока жена Виктора Павлика только думает над изменениями во внешности , Анна Семенович – действует. Звезда не раз говорила, что будет обращаться к пластическим хирургам, если увидит в этом необходимость.

41-летняя Семенович решила не изматывать себя диетами и спортом, а просто пришла к врачам на операцию. Она сделала липосакцию проблемных зон – на подбородке и руках (так сказать лишилась жира одним махом ). Кстати говоря, подобную операцию раньше делала Дана Борисова.

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Звезда признается, что она готовит музыкальный подарок для фанатов и хочет представить его в отличной форме.

Скриншот Instagram/ann_semenovich

Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось исправить. Врач делает липосакцию тела с прорисовкой рельефа, так же с помощью этой технологии можно создать овал лица, избавиться от второго подбородка, как я и сделала, — поделилась артистка Instagram .

По словам экс-солистки группы "Блестящие", именно зоны рук и подбородка достаточно проблемные не только для нее, но и для многих женщин. И даже постоянные занятия спортом не дадут желаемого результата.

Скриншот Instagram/ann_semenovich

Но благодаря операции, которую сделала в клинике, я буду выглядеть совсем по-другому. Жир, уходи! Уходите кольца Венеры. Вы теперь не увидите у меня второго подбородка по ТВ и не будете писать мне гадости, – радуется певица.

Скриншот Instagram/ann_semenovich

Также Анна похвалила и команду врачей, которая провела операцию. По ее словам, теперь нужно быстро восстановиться и возвращаться к работе.

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Скриншот Instagram/ann_semenovich

Ранее Анна призналась, что уменьшила грудь. Она объясняла, что ходить с девятым размером было трудно, поэтому она решилась оставить себе пятый. А вот украинская звезда Анна Тринчер, наоборот, увеличила грудь, чем активно хвастается.