Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Вакарчук о сыне

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьер

Откровения Сумской
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Анна Семенович откачала жир из подбородка и рук: фото после операции

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 15:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пышнотелая звезда призналась, что привести в идеальную форму руки и подбородок с помощью спорта очень долго и скучно. Поэтому она решила лечь под нож хирурга
Анна Семенович сделала липосакцию зоны подбородка и рук.
Анна Семенович сделала липосакцию зоны подбородка и рук. / Фото: ann_semenovich

Пока жена Виктора Павлика только думает над изменениями во внешности , Анна Семенович – действует. Звезда не раз говорила, что будет обращаться к пластическим хирургам, если увидит в этом необходимость.

41-летняя Семенович решила не изматывать себя диетами и спортом, а просто пришла к врачам на операцию. Она сделала липосакцию проблемных зон – на подбородке и руках (так сказать лишилась жира одним махом ). Кстати говоря, подобную операцию раньше делала Дана Борисова.

Реклама

Звезда признается, что она готовит музыкальный подарок для фанатов и хочет представить его в отличной форме.

Скриншот Instagram/ann_semenovich

Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось исправить. Врач делает липосакцию тела с прорисовкой рельефа, так же с помощью этой технологии можно создать овал лица, избавиться от второго подбородка, как я и сделала, — поделилась артистка Instagram .

По словам экс-солистки группы "Блестящие", именно зоны рук и подбородка достаточно проблемные не только для нее, но и для многих женщин. И даже постоянные занятия спортом не дадут желаемого результата.

Скриншот Instagram/ann_semenovich

Но благодаря операции, которую сделала в клинике, я буду выглядеть совсем по-другому. Жир, уходи! Уходите кольца Венеры. Вы теперь не увидите у меня второго подбородка по ТВ и не будете писать мне гадости, – радуется певица.

Скриншот Instagram/ann_semenovich

Также Анна похвалила и команду врачей, которая провела операцию. По ее словам, теперь нужно быстро восстановиться и возвращаться к работе.

Реклама
Скриншот Instagram/ann_semenovich

Ранее Анна призналась, что уменьшила грудь. Она объясняла, что ходить с девятым размером было трудно, поэтому она решилась оставить себе пятый. А вот украинская звезда Анна Тринчер, наоборот, увеличила грудь, чем активно хвастается.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять