Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Hot or not: пікантні фото Сергія Лазарєва підірвали Мережу (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 22:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артист Сергій Лазарєв під час відпочинку показує відверті фото та відео, де демонструє ідеальну фігуру. Це треба бачити!
Сергій Лазарєв опинився в центрі уваги
Сергій Лазарєв опинився в центрі уваги / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Популярний виконавець Сергій Лазарєв зараз відпочиває на Коста-Ріці та балує шанувальників пікантними фото та відео, де демонструє завидну фігуру. А hot or not – голосуйте наприкінці матеріалу.

Сергій Лазарєв
Сергій Лазарєв / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Реклама

Друг Ані Лорак в Інстаграм поділився захопленням від термальних джерел "Тютюн" у діючого вулкана Аренал у Коста-Ріці. Там Лазарєву вдалося отримати колосальне задоволення і розслабитися, на якийсь час, забувши про гастрольний графік.

Лазарєв публікує фото з райського куточку
Лазарєв публікує фото з райського куточку / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Гаряча вода у кожному джерелі! У цьому комплексі безліч різноманітних природних басейнів, де можна пролежати хоч весь день! Очистився і наповнився!

Співак щедро ділиться знімками
Співак щедро ділиться знімками / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Реклама

Це відео варте окремої уваги.

Судячи з відгуків в Мережі, фанати в захваті від фото артиста. Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Реклама

Нагадаємо, у Мережі також обговорюють фігуру Поліни Гагаріної.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти