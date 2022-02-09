Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Измученная дочь Валерии рассказала о насилии дома: "Неоднократно проходила через этот ад"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 11:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
28-летняя Анна Шульгина испугала своих фанов тревожным сообщением – артистка столкнулась в жизни с серьезными неприятностями
Дочь Валерии – Анна Шульгина – пережила потрясение.
Дочь Валерии – Анна Шульгина – пережила потрясение. / Фото: shena_music

Иногда селебретис делают шокирующее признание. Вспомните только украинскую блогерскую парочку Саша и Игорь Пустовит, в жизни которых казалось бы царит идиллия. Вот и дочь Валерии, выступающая сегодня под сценическим псевдонимом SHENA?, решили приоткрыть занавес жизни.

С сентября 2021 года Анна Шульгина не выходила на связь в Сети и не появлялась на публике, хотя раньше она с удовольствием выходила в свет. Только на днях звездная дочь решилась объяснить, что ее исчезновение – вынужденная мера.

Реклама

Артистка заговорила о домашнем насилии.
Артистка заговорила о домашнем насилии. / Фото: shena_music

Моя голова буквально взрывалась от метаний, но решила, что честнее вам рассказать хоть что-нибудь. Я и рада бы рассказать все в подробностях, но, посовещавшись со специалистами, получила рекомендации не идти пока в подробности с целью моей безопасности и моего окружения! Меня почти полгода не было в социальных сетях, и вообще особенно на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни , – отметила Шульгина в Instagram.

Дочь Валерии добавила, что в прошлом году у нее произошла ужасная ситуация, которую она впервые пережила, когда была еще ребенком, "а потом еще несколько раз происходила на протяжении всей жизни и произошла снова".

Шульгина отметила, что пока не может детально описать инцидент, который пережила. Но она пообещала, что вскоре представит детали произошедшего.

Реклама

Известно, что Анна в раннем возрасте была свидетелем семейных скандалов. Так, отец Александр Шульгин в порывах ярости избивал ее мать Валерию. Вероятно, девушка снова стала свидетелем домашнего насилия или же стала жертвой?!

Валерия с Анной на сцене.
Валерия с Анной на сцене. / Фото: Instagram

Шена выразила надежду, что ее болезненный опыт поможет другим. Кроме того, Анна намерена помогать женщинам, которые столкнулись с такой же проблемой.

Реклама

Всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, поскольку сама проходила через этот ад, — откровенно рассказывала Шульгина.

Кратко о Анне Шульгине

Девушка родилась в Москве 21 июня 1993 года у семьи певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. После скандального развода родителей ее жизнь кардинально изменилась и она рано повзрослела, потому что чувствовала ответственность за своих младших братьев.

Сейчас Анна пишет песни, участвует в шоу, снимается в кино и играет в театре. В частности, она снялась в популярных сериалах и фильмах – "Пятницкий", "Карпов", "Василиса", "Нити любви", "Верю не верю".

В 2015 году артистка стала участницей проекта "Точь-в-точь", где зажигала в образах певицы Максим, Евы Польны, Лолиты и своей мамы. А потом придумала себе сценический псевдоним и стала записывать собственные треки.

Напомним, ранее Юрий Бардаш признавался, что избивал экс-жену.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять