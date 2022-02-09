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Змучена дочка Валерії розповіла про насильство вдома: "Неодноразово проходила через це пекло"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 11:11
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28-річна Ганна Шульгіна налякала своїх фанів тривожним повідомленням – артистка зіткнулась в житті з серйозними неприємностями
Дочка Валерії - Ганна Шульгіна - пережила потрясіння.
Дочка Валерії - Ганна Шульгіна - пережила потрясіння. / Фото: shena_music

Часом селебретіс роблять шокуючі зізнання. Згадайте лише українську блогерську парочку Саша та Ігор Пустовіт, у житті яких здавало б панує ідилія. От і донька Валерії, яка виступає сьогодні під сценічним псевдонімом SHENA?, вирішили привідкрити завіси життя.

З вересня 2021 року Ганна Шульгіна не виходила на зв'язок в Мережі і не з'являлась на публіці, хоч раніше вона із задоволенням виходила у світ. Лише днями зіркова донька наважилась пояснити, що її зникнення – вимушений захід.

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Артистка заговорила про домашнє насильство.
Артистка заговорила про домашнє насильство. / Фото: shena_music

Моя голова буквально вибухала від метань, але вирішила, що чесніше вам розповісти хоч щось. Я й рада б розповісти все в подробицях, але, порадившись із фахівцями, отримала рекомендації не йти поки що в подробиці з метою моєї безпеки та мого оточення! Мене майже півроку не було у соціальних мережах, та й взагалі особливо на людях. Все, що сталося, тепер стало частиною мого життя, – зазначила Шульгіна в Instagram.

Донька Валерії додала, що торік у неї сталася жахлива ситуація, яку вона вперше пережила, коли була ще дитиною, "а потім ще кілька разів відбувалася протягом усієї життя і сталася знову"

Шульгіна зауважила, поки що не може детально описати інцидент, який пережила. Але вона пообіцяла, що незабаром представить деталі події.

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Відомо, що Ганна у ранньому віці була свідком сімейних скандалів. Так, батько Олександр Шульгін у поривах люті бив її мати Валерію. Ймовірно, дівчина знову стала свідком домашнього насильства або ж стала сама жертвою?!

Валерія з Ганною на сцені.
Валерія з Ганною на сцені. / Фото: Instagram

Шена висловила надію, що її негативний досвід допоможе іншим. Окрім того, Ганна має намір допомагати іншим жінкам, які зіткнулися з такою ж проблемою.

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Завжди публічно виступаю за ухвалення закону про домашнє насильство, оскільки сама проходила через це пекло, — відверто розповідала Шульгіна.

Коротко про Ганну Шульгіну

Дівчина народилася у Москві 21 червня 1993 року у сім'ї співачки Валерії та продюсера Олександра Шульгіна. Після скандального розлучення батьків її життя кардинально змінилося і вона рано подорослішала, бо ж відчувала відповідальність за своїх молодших братів.

Зараз Ганна пише пісні, бере участь у шоу, знімається у кіно та грає у театрі. Зокрема, вона знялася у популярних серіалах та фільмах – "П'ятницький", "Карпов", "Василіса", "Нитки кохання", "Вірю не вірю".

У 2015 році артистка стала учасницею проекту "Точь-в-точь", де запалювала в образах співачки Максим, Єви Польни, Лоліти та своєї мами. А згодом придумала собі сценіцний псевдонім і стала записувати власні треки.

Нагадаємо, раніше Юрій Бардаш зізнавався, що бив ексдружину.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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