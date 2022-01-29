Кто мама детей Сергея Лазарева и почему певец ее скрывает (фото)

По информации инсайдеров наследники Сергея Лазарева на 100% родные брат и сестра

Что известно о детях Сергея Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев, которому приписывали роман с Ани Лорак, некоторое время скрывал рождение сына Никиты и дочери Анны. Первый ребенок у певца появился в 2014 году, но только в 2017-м Сергей впервые показал его фото в соцсетях.

Сергей Лазарев и его сын Никита / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Пока публика гадала – откуда у Лазарева ребенок, СМИ начали писать, что у исполнителя родился еще один наследник. Точнее, наследница. В 2019-й Сергей в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал, что у него есть годовалая дочка Аня.

С тех пор артист периодически публикует в Instagram-профиле снимки со своими детьми.

Сергей Лазарев со своими детьми / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Лазарев всегда хотел большую семью и детей называет смыслом жизни.

Раньше у меня было одно солнце, а сейчас у меня два солнца. Сейчас я еще больше воодушевлен и окрылен, – говорил певец после рождения дочери Анны.

Сергей Лазарев с детьми / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Кто мама детей Сергея Лазарева?

По данным издания "СтарХит", детей Лазареву родила суррогатная мать. Женщину зовут Анна и именно в ее честь певец назвал дочь.

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Предполагаемая мать детей Сергея Лазарева / Фото: YouTube

Матери Никиты и Анны 34 года, она стройная блондинка и очень похожа с детьми. Более того, Анна и Сергей давно дружат, а под ее снимками в Instagram Лазарев оставляет теплые комментарии вроде "любовь моя".

Скриншот: instagram.com/anikabelodedova

Догадки пользователей Сети Сергей Лазарев не комментирует и о матери детей тоже говорить не любит.