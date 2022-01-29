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Хто мама дітей Сергія Лазарєва та чому співак її приховує (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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29 січня, 22:40
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За інформацією інсайдерів спадкоємці Сергія Лазарєва на 100% рідні брат та сестра
Що відомо про дітей Сергія Лазарєва
Що відомо про дітей Сергія Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергій Лазарєв, якому приписували роман із Ані Лорак, якийсь час приховував народження сина Нікіти та дочки Анни. Перша дитина у співака з'явилася у 2014 році, та лише у 2017-му Сергій уперше показав її фото у соцмережах.

Сергій Лазарєв та його син Нікіта
Сергій Лазарєв та його син Нікіта / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Поки публіка гадала – звідки у Лазарєва дитина, ЗМІ почали писати, що у виконавця народився ще один спадкоємець. Точніше, спадкоємиця. У 2019-му Сергій в ефірі шоу Лери Кудрявцевої "Секрет на мільйон" розповів, що в нього тепер є однорічна донька Ана.

З того часу артист періодично публікує в Instagram-профілі знімки зі своїми дітьми.

Сергій Лазарєв зі своїми дітьми
Сергій Лазарєв зі своїми дітьми / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Лазарєв завжди хотів велику сім'ю та дітей називає сенсом життя.

Раніше в мене було одне сонце, а зараз у мене два сонця. Зараз я ще більше натхненний і окрилений, – говорив співак після народження доньки.

Сергій Лазарєв з дітьми
Сергій Лазарєв з дітьми / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Хто мама дітей Сергія Лазарєва?

За даними видання "СтарХіт", дітей Лазарєву народила сурогатна мати. Жінку звати Анна, і саме на її честь співак назвав доньку.

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Можлива мати дітей Сергія Лазарєва
Можлива мати дітей Сергія Лазарєва / Фото: YouTube

Матері Нікіти і Анни 34 роки, вона струнка блондинка і дуже схожа з дітьми. Більше того, Анна та Сергій давно дружать, а під її знімками в Instagram Лазарєв залишає теплі коментарі на кшталт "любов моя".

Скріншот: instagram.com/anikabelodedova

Припущення користувачів Мережі Сергій Лазарєв не коментує і про матір дітей теж говорити не любить. Єдине, про що він розповів в інтерв'ю – жінка, яка народила йому дітей, не є їхньою біологічною матір'ю.

Сергій Лазарєв та Лера Кудрявцева зустрічалися чотири роки
Сергій Лазарєв та Лера Кудрявцева зустрічалися чотири роки / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Кілька років Сергій Лазарєв зустрічався з відомою телеведучою Лерою Кудрявцевою, яка старша за нього на 12 років. Після розриву вони залишилися друзями та працювали разом.

Наразі про особисте життя Лазарєва відомо мало. Він майже весь час зайнятий роботою та дітьми. Минулого року, однак, з'явилися чутки про те, що співак закрутив роман із Ані Лорак. Та артисти стверджують, що вони тільки друзі.

Сергію Лазарєву приписують роман із Ані Лорак
Сергію Лазарєву приписують роман із Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Тим часом, Ані Лорак продовжує свій камбек в Україну. Після двох концертів в Одесі минулого літа, вона планує міні-тур нашою країною в цьому році.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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