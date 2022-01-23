На студию Universal подали в суд из-за бывшей девушки Бена Аффлека

Поклонники голливудской актрисы Аны де Армас подали иск на киностудию, потому что в фильме, за просмотр которого они заплатили, не было их любимицы

Фанаты Аны де Армас потребовали у Universal 5 миллионов долларов из-за лживого трейлера / Фото: instagram.com/ana_d_armas, Скриншот из видео

38-летний Конор Вулф и 44-летний Питер Майкл Росза заплатили по 3,99 доллара за то, чтобы посмотреть фильм "Вчера" на сервисе Amazon Prime. В трейлере они увидели экс-возлюбленную Бена Аффлека – Ану де Армас, но в самом фильме ее не оказалось.

Мужчины возмущены, что потратили деньги впустую и хотят отсудить у Universal не менее 5 миллионов долларов компенсации, пишет Variety.

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Почему де Армас не было в фильме?

Актриса все же снималась в картине "Вчера", но сцены с ее участием были вырезаны. Ана сыграла роль Роксаны – девушки, для которой главный герой поет песню The Beatles на шоу Джеймса Кордена.

Ана де Армас в трейлере фильма Yesterday / Скриншот из YouTube

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Вообще весь фильм посвящен британской четверке и музыканту Джеймсу Малики — единственному человеку на Земле, который помнит группу The Beatles.

Роман с Аффлеком

Бен Аффлек и Ана де Армас начали встречаться весной 2020 года. Они познакомились на съемках фильма "Глубокие воды".

Ана де Армас и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/ana_d_armas

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Актеры проводили много времени вместе, ездили на Кубу, Бен даже представил Ану, которая младше его на 16 лет, своей маме. Однако через несколько месяцев они расстались.

Ана де Армас родом из Испании. Она снималась в фильмах "Достать ножи", "Не время умирать", "Бегущий по лезвию 2049", "Овердрайв". В этом году ожидается премьера фильма "Серый человек", в котором Ана де Армас появится вместе с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом.

Весной 2021 года стало известно, что Бен Аффлек снова встречается с Дженнифер Лопес. Это стало самым громким камбэком среди голливудских пар.