От Мэрил Стрип до Барбры Стрейзанд: топ-рекордсменов Золотого глобуса

Скоро пройдет 79-я церемония награждения "Золотого глобуса". Накануне мы расскажем вам о рекордсменах престижной премии за всю историю ее существования

Рекордсмены "Золотого глобуса". / Фото: Getty Images

Уже 9 января в Лос-Анджелесе голливудские селебретис будут бороться за кинонаграды. Раньше мы рассказывали вам о топ-5 главных фильмов "Золотого глобуса-2022" , а теперь решили вспомнить самых номинированных звезд и фильмов за всю историю премии. Отметим, что это прекрасная возможность не только порадоваться чьими-то достижениям, но и пересмотреть все упомянутые проекты.

Элиа Казан

Элиа Казан. / Фото: Getty Images

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Американский режиссер – это настоящая сенсация "Золотого глобуса". Он максимальные четыре раза побеждал в номинации "Лучший режиссер". Создатель получил награды за такие киноработы: "Джентльменское соглашение", "В порту", "Куколка" и "Америка, Америка". На одну статуэтку от Казана отстают другие известные режиссеры – Клинт Иствуд, Мартин Скорсезе и Оливер Стоун.

Мерил Стрип

Мерил Стрип / Фото: Скриншот из YouTube

Вы только представьте, гранд-дама мирового кинематографа более 25 раз номинировалась на престижную премию! Она является обладательницей рекордных девяти наград. Пять статуэток Мерил получила в категории "Лучшая главная роль" – "Женщина французского лейтенанта", "Выбор Софи", "Дьявол носит Prada", "Джули и Джулия", "Железная леди". Еще две награды актриса получила за второстепенные роли – "Крамер против Крамера", "Адаптация". Одну награду Стрип вручили за выдающиеся заслуги в кинематографе и еще одну – за участие в мини-сериале "Ангелы в Америке".

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Джек Николсон

Джек Николсон. / Фото: Скриншот из YouTube

Харизматичный актер не далеко находится от Мэрил Стрип в списке рекордсменов "Золотого глобуса". На счету Джека пять статуэток за "Лучшую главную роль" в фильмах: "Китайский квартал", "Пролетая над гнездом кукушки", "Честь семьи Прицци", "Лучше не бывает", "О Шмидте" . Еще одну награду Николсон получил за второстепенную роль в "Языке нежности".

Кэрол Бернетт

Кэрол Бернетт. / Фото: Скриншот из YouTube

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Знаменитая актриса и комедиантка получила пять наград "Золотого глобуса" за главную роль в своем же ситкоме "Шоу Кэрол Бернетт", который выходил в эфир с 1960-х до 1970-х. Тогда это было потрясающее шоу, совмещавшее в себе стили комедии и мюзикла. Более того, женщина в комедии – это было что-то фантастическое! Проект полностью был сделан по идеям Кэрол, которая не только пародировала жизненные ситуации, но и выступала как певица в каждом эпизоде, часто наравне с такими приглашенными звездами как Люсиль Болл, Лайза Минелли и другие.

Алан Алда

Алан Алда / Фото: Getty Images

Актеру удалось получить рекордные шесть статуэток за работу над военно-медицинским сериалом "МЭШ", выходившим с 1972 по 1983 год. Алан там сыграл главную роль хирурга Бенджамина Пирса. Именно Алда предложил создателям сериала показать, что война – это зло. Также он попросил вписать в свой контракт, чтобы хоть одна сцена в каждом эпизоде была серьезной.

Алан Менкен

Алан Менкен. / Фото: Instagram

Выдающийся композитор получил семь глобусов за свою карьеру. Он прославился песнями и музыкой к диснеевским анимациям "Русалочка", "Красавица и чудовище", "Алладин", "Покахонтас" и другие.

Барбра Стрейзанд

Барбра Стрейзанд. / Фото: Getty Images

Звезда получила самое большое количество персональных наград. В ее коллекции девять статуэток, среди которых награды за актерскую игру, музыку, работу продюсера и почетные статуэтки. Так, Барбара получила награду за работу в фильмах "Смешная девчонка", "Звезда родилась" и "Йентл".

Среди фильмов рекордсменами является "Ла-ла Ленд" с семью статуэтками, "Пролетая над гнездом кукушки" – шесть. Также пятиглобусный рекорд удалось установить фильмам "История любви", "Крестный отец", "Звезда родилась".

Раньше мы писали о топ-одежде премии "Золотой глобус" за всю историю, от которых без ума каждый.