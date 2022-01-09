Российский тиктокер-миллионник Милохин не смог попасть в Украину: "Я – враг"

Так, по прилете в украинский аэропорт Даня Милохин, которого обожают все маленькие пользовательницы TikTok, не прошел фейс-контроль сотрудников погранслужбы. Его назвали "врагом страны" и отказали во въезде в Украину.
Об этом Милохин, летевший из РФ с пересадками, рассказал своим подписчикам в Instagram.
Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули, – сказал Даня в сторис.
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В комментариях под новым фото юного тиктокера его фолловеры обсуждают причину, по которой его не пустили в Украину:
- "Почему не впустили, известна причина?"
- "Разве он был в Крыму? Это вроде сейчас основная причина, по которой не впускают…"
- "Как можно определить, был ли человек в Крыму, если в паспорте пометок не делается"
- "Вы думаете, СБУ не имеет базы, в которой все фиксируется (это о посещавших Крым)"
Кто такой Даня Милохин
Популярным в TikTok он стал благодаря липсинк видео, коолаборациям и челленджам. Вскоре он присоединился к другим тиктокерам в Dream Team House – российский аналог американского Hype House.
Как и многие молодые тиктокеры, Даня решил попробовать свои силы в музыке. Первый трек он выпустил в 2020-м, записал песню с Николаем Басковым, Мумий Троллем, и с тех пор его аудитория только увеличивается.
Накануне в Украину не пустили российского актера, который ехал на съемки.