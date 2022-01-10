Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Топ-сериал

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Чому Мілохіна не пустили до України – відповідь Держприкордонслужби

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 16:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора у сторіс російський тиктокер Даня Мілохін розповідав, що його "тримають у полоні" і не пускають до України
Даню Мілохіна не пустили в Україну, бо він не зміг пояснити мету приїзду
Даню Мілохіна не пустили в Україну, бо він не зміг пояснити мету приїзду / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Так, 20-річний Мілохін, який раніше заявив, що його назвали ворогом України, не був допущений на територію нашої країни, оскільки не зміг підтвердити мети своєї подорожі.

Тіктокера розгорнули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у меті своєї поїздки до України. Він прилетів рейсом зі Стамбула і зазначав, що їде із приватним візитом, щоб відпочити. Після відмови у в'їзді його повернули у зворотному напрямку, – цитує представника правоохоронних органів "УП".

В Instastories Даня опублікував світлину з аеропорту в Москві, куди він повернувся після короткої та невдалої подорожі.

Реклама

Даню Мілохіна не пустили до України і він повернувся до РФ / Фото: instagram.com/stories/danya_milokhin

Навіщо Мілохін летів до України?

Юний блогер летів у гості до ще одного тіктокера – Тена Юджіна, який жив у Києві, але переїхав до Москви. На свята він повернувся в Україну і, мабуть, запросив у гості Мілохіна.

Реклама

Ten Yujin, як і Даня Мілохін, є учасником російського Dream Team House.

Реклама

Раніше ми писали, що до України не пустили російського актора, який їхав на зйомки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1/2
#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти