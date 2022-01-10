Чому Мілохіна не пустили до України – відповідь Держприкордонслужби

Вчора у сторіс російський тиктокер Даня Мілохін розповідав, що його "тримають у полоні" і не пускають до України

Даню Мілохіна не пустили в Україну, бо він не зміг пояснити мету приїзду / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Так, 20-річний Мілохін, який раніше заявив, що його назвали ворогом України, не був допущений на територію нашої країни, оскільки не зміг підтвердити мети своєї подорожі.

Тіктокера розгорнули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у меті своєї поїздки до України. Він прилетів рейсом зі Стамбула і зазначав, що їде із приватним візитом, щоб відпочити. Після відмови у в'їзді його повернули у зворотному напрямку, – цитує представника правоохоронних органів "УП".

В Instastories Даня опублікував світлину з аеропорту в Москві, куди він повернувся після короткої та невдалої подорожі.

Реклама

Даню Мілохіна не пустили до України і він повернувся до РФ / Фото: instagram.com/stories/danya_milokhin

Навіщо Мілохін летів до України?

Юний блогер летів у гості до ще одного тіктокера – Тена Юджіна, який жив у Києві, але переїхав до Москви. На свята він повернувся в Україну і, мабуть, запросив у гості Мілохіна.

Реклама

Ten Yujin, як і Даня Мілохін, є учасником російського Dream Team House.

Реклама

Раніше ми писали, що до України не пустили російського актора, який їхав на зйомки.