Первая встреча после развода: Бузова публично унизила бывшего мужа. Он ответил (видео)

Ольга Бузова вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2012 году. Через четыре года брак распался. Телеведущая обвиняла футболиста в изменах

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились на светском мероприятии после развода / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, которую недавно захейтили за фотошоп, тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым. Все это время экс-супруги избегали встреч друг с другом. Вчера на премии канала Fashion TV пара впервые спустя пять лет развода встретилась. Ольга Бузова не спешила общаться с бывшим мужем, но когда телеведущая вышла на сцену получать награда, она не смогла не упомянуть Тарасова.

Сегодня произошло то событие, которое я всегда представляла. Думала, как же это случится, что же я скажу. Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дима, где ты, я тебя не вижу, и слава Богу, конечно… А, вот он, он машет с галерки! Как всегда! И знаете, если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, воочию глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти и думает – какой же я дурак, как я мог ее просрать, – сказала Бузова со сцены.

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Речь телеведущей сорвала овации. Тарасов через время решил ответить бывшей жене.

А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за все, моя любимая! – сказал футболист.

Напомним, после развода с Ольгой Бузовой Дмитрию Тарасову удалось наладить личную жизнь. Он женат на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.

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Ольга Бузова пока лишь мечтает построиться крепкую семью. В этом году телеведущая со скандалом рассталась с блогером Давой. Сейчас о личной жизни Ольги ничего известно, хоть иногда она намекает, что у нее есть тайный поклонник.