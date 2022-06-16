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"Валите к черту!": Том Хэнкс едва не ударил фаната, толкнувшего его жену (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 июня, 16:11
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Неприятный инцидент произошел с голливудский актером Томом Хэнксом и его супругой Ритой Уилсон после ужина в одном из ресторанов Нью-Йорка
Том Хэнкс едва не подрался с фанатом
Том Хэнкс едва не подрался с фанатом / Фото: Скриншот из Daily Mail

Не всегда звезды радуются вниманию своих фанатов, иногда общение с поклонниками может очень сильно разозлить. Так случилось и у голливудского актера Тома Хэнкса.

Звезда кино и его супруга Рита Уилсон вчера веером посетили один из ресторанов в Нью-Йорке. После ужина пару встречала толпа поклонников, желающих сделать фото с актером. Встреча едва не закончилась дракой, сообщает издание Dayli Mail.

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Один из фанатов Хэнкса случайно или специально толкнул в спину его супругу, которая потеряла равновесие едва не упала на землю. Разъяренный актер, вступившись за Риту, был готов врезать настойчивому молодому человеку и уже вступил с ним в словесную перепалку.

Моя жена? Валите к черту! Ты сбил с ног мою жену?! – прокричал Хэнкс и стал выкрикивать нецензурные слова в адрес провинившегося парня.

В конфликт быстро вмешалась охрана голливудского актера и другие поклонники. Толкнувший Риту молодой человек, сразу же попросил прощения у Хэнкса и его супруги. Немедля, пара села в автомобиль и уехала.

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Напомним, что ранее папарацци подловили Элтона Джона в инвалидном кресле, что заставила поклонников исполнителя сильно поволноваться.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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