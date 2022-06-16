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"Валіть до біса!": Том Генкс ледь не вдарив фаната, який штовхнув його дружину (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 червня, 16:11
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Неприємний інцидент стався з голлівудським актором Томом Генксом та його дружиною Рітою Вілсон після вечері в одному з ресторанів Нью-Йорка
Том Хенкс мало не побився з фанатом
Том Хенкс мало не побився з фанатом / Фото: Скріншот из Daily Mail

Не завжди зірки радіють до уваги своїх фанатів, іноді спілкування з шанувальниками може дуже роздратувати. Так сталося й у голлівудського актора Тома Генкса.

Зірка кіно та його дружина Ріта Вілсон учора віялом відвідали один із ресторанів у Нью-Йорку. Після вечері пару зустрічав натовп шанувальників, які бажають зробити фото з актором. Зустріч мало не закінчилася бійкою, повідомляє видання. Dayli Mail.

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Один із фанатів Генкса випадково чи спеціально штовхнув у спину його дружину, яка втратила рівновагу ледь не впала на землю. Розлючений актор, заступившись за Риту, був готовий врізати наполегливій молодій людині, але обмежився лише словами.

Моя дружина? Валіть до біса! Ти збив з ніг мою дружину? – прокричав Генкс і почав викрикувати нецензурні слова на адресу хлопця.

У конфлікт швидко втрутилася охорона голлівудського актора та інші шанувальники. Той, хто штовхнув Риту, одразу ж вибачився у Генкса та його дружини. Негайно, пара сіла в автомобіль та поїхала.

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Нагадаємо, що раніше папараці підловили Елтона Джона в інвалідному візку, що змусило шанувальників виконавця сильно похвилюватися.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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