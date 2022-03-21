Американський телеведучий назвав Зеленського улюбленим президентом Америки

Телеведучий Білл Мейхер назвав Зеленського улюбленим президентом Америки / Фото: Instagram

Тепер ім'я Зеленського відоме у всіх країнах та на всіх континентах, завдяки силі опору Путіну. Не дарма президента України та український народ запропонували висунути на Нобелівську премію миру .

Своє захоплення українському лідеру висловив американський телеведучий та шоумен Білл Мейхер. У своєму Twitter-акаунті американець написав про те, що тепер Володимира Зеленського підтримують та поважають усі жителі США.

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Нарешті, у Америки є президент, якого всі люблять, із рейтингом підтримки, що зашкалює до небес. Це президент України. Але все ж таки, – написав Мейхер.

Варто зазначити, що за часи війни справжніми кумирами українців стали аж ніяк не голлівудські зірки та музиканти, а наші політики та активісти.

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