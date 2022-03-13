Головний психолог війни! ТОП-фактів про Євгена Карася, після промови якого, ви спокійно лягаєте спати

Справді, війна подарувала Україні нових супергероїв і лідер політруху "Суспільство майбутнього" один з них. Що відомо про Євгена Карася – читайте нижче

Біографія громадського діяча Євгена Карася. / Фото: Скріншот з YouTube, Українська Вікіпедія/FB

Ми продовжуємо розповідати вам про нових зірок України, які щодня нас заспокоюють, дарують порцію позитиву та віри у краще майбутнє. За ці вісімнадцять днів війни кумирами українців стали, зокрема голова Миколаївської ОДА Віталій Кім та радник президента Олексій Арестович.

Сьогодні ми опублікуємо факти про ще одного краша України, який також щодня показує нам картину реальності і водночас дає дозу заспокійливого - Євгеній Карась.

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До речі, він і сам не підозрював, що стане знаменитим і його слухатимуть тисячі людей та висловлюватимуть слова подяки і підтримки. Однак, маємо, те що маємо

/ Фото: Facebook

Про Євгена Карася відомо не багато фактів, адже він не публічна персона і не любить говорити про себе. Та все ж ми дещо знайшли для вас цікаве з його біографії.

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Початок громадської діяльності

Євген Карась народився 14 листопада 1987 року у Києві. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Там Женя вивчав філософію.

Із 2012-го до 2014-го Євген Карась працював помічником парламентського депутата Андрія Іллєнка від партії "Свобода".

Ще в студентські роки Карась проявляв свою громадську позицію. Так, він брав участь в акціях протесту проти забудови скверу біля Гостинного двору на станції метро "Контрактова площа". До речі, на той момент Женя був членом громадської організації С14.

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/ Фото: скріншот

Після організації акції протесту на одному з будівельних майданчиків за активістами було встановлено спостереження. Члени С14 захопили одного зі співробітників СБУ, який стежив за ними. Про це повідомив Євген Карась, проти якого згодом порушили кримінальну справу за організацію заворушень на одному з будмайданчиків.

Участь на Євромайдані

У 2013 році Євген Карась брав активну участь у Революції Гідності – на боці протестувальників. Він був одним з керівників захоплення будівлі КМДА та Будинку Профспілок. Пізніше його призначили комендантом КМДА.

Під час Революції Гідності проти Євгена Карася було порушено кримінальну справу за фактом тортур поліцейських. А от після перемоги Євромайдану раніше відкриту кримінальну справу проти Карася за організацію заворушень закрили.

/ Фото: скріншот

Війна на сході України

Коли почалися бойові дії на Донбасі, Євген вступив у батальйон "Київ-2". Він чергував на блокпості в районі Волновахи та займався виявленням проросійських функціонерів. Пізніше Карась зайнявся розвідкою та антидиверсійними заходами в складі батальйону "Гарпун".

У листопаді 2018 року Росія наклала іменні санкції на українських діячів і осоромилась. Кремль переплутав лідера праворадикальної організації С14 Євгена Васильовича Карася з його тезкою – Євгеном Валерійовичем Карасем, власником художньої галереї в Києві, і ввела їх проти останнього. У грудні того ж року список оновили і так би мовити виправили помилку.

/ Фото: скріншот

В січні 2019 року Євгена було заочно арештовано Басманним судом Москви за напад на російське посольство в Києві 2016 року. Сам Карась відкидає свою участь в заході, називаючи Росію "криворукими терористами".

А от про особисте життя Євгена Карася так і не відомо. До речі, Євген веде сторінку в Telegram-каналі та має власний YouTube-канал.

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