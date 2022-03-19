Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Міс світу 2021

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Головний конкурент Арестовича та Кіма! Все, що відомо про речника СБУ Артема Дехтяренка

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 14:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тепер серця всіх українок підкорюють не голлівудські актори, а українські політики та бійці ЗСУ. Новим крашем став речник Служби безпеки Артем Дехтяренко
Артем Дехтяренко – новий краш
Артем Дехтяренко – новий краш / Фото: Facebook

У Олексія Арестовича і Віталія Кіма, які за лічені дні підкорили серця мільйонів українок, з'явився конкурент. Ще одним секс-символом став Артем Дехтяренко, який обіймає посаду прессекретаря СБУ.

Молодий журналіст мало говорить про себе та майже не ділиться особистим контентом у соціальних мережах. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти читачкам все, що відомо про сексі-спікера.

Реклама

Журналістська діяльність

Артем Дехтяренко народився 2 листопада 1990 року в місті Чернівці. Поле здобуття вищої освіти став працювати журналістом.

Дехтяренко працював кореспондентом у кількох виданнях, таких як "Апостроф" та "Комерсант-Україна".

Реклама

У 2016 році журналіст почав працювати у пресслужбі Кабінету Міністрів та Офісу прем'єр-міністра, тоді ще Володимира Гройсмана.

Політична кар'єра

Після роботи у пресслужбі кар'єра Дехтяренко пішла вгору, і від референта він зміг дорости до завідувача відділу взаємодії у сфері публічних комунікацій.

Реклама

Через 3 роки, 2019 року, він навіть балотувався від політичної партії Гройсмана.

Кар'єра депутата не склалася, а ось хорошим речником Дехтяренку бути вдається. Зокрема, з 2019 року він обіймав посаду речника у Міністерстві соціальної політики, потім працював радником у МОЗ в Іллі Ємця, а пізніше – у Максима Степанова.

У 2021 році Артема Дехтяренка було призначено керівником пресслужби Служби безпеки України.

Особисте життя Артема Дехтяренка

Наразі всіх дівчат цікавить важливіше питання – чи одружений Дехтяренко?

Своє особисте життя журналіст дуже старанно приховує від сторонніх очей. На його сторінках у соцмережах ви не побачите прекрасних фото з дружиною, тільки діловий контент.

Проте, як можна помітити, на безіменному пальці у Дехтяренка обручка. Тому можемо припустити, що його серце зайняте.

Раніше ми писали, що відомо про головного психолога війни – Євгена Карася.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

спікерСБУ
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти