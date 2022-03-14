Івлєєва відповіла на критику через мовчання про війну в Україні: Не жертвуватиму в ім'я чогось чи когось

Настя Івлєєва пояснила, чому не озвучує свою позицію / Фото: Скріншот з YouTube

Настя Івлєєва закликала зупинити війну в Україну. Але коли зрозуміла, що підтримка України може вартувати їй кар'єри, вирішила більше не торкатися теми російської агресії.

Як і всі блогери, Івлєєва кілька днів прощалася в Instagram, активно закликала підписатися на неї в інших соцмережах та вирішила відповісти всім, хто критикує, чому вона мовчить про війну в Україні.

Реклама

Вибачте, що я не можу всім догодити! Всім народам, країнам, містам, ситуаціям, ментальностям, рішенням, обставинам, сім'ям, людям, настроям тощо! Я не можу! Я в себе одна! У мене є мій вибір, моє життя, моя сім'я та моє здоров'я! І я не можу і не жертвуватиму в ім'я чогось чи когось! Я роблю і приймаю рішення в рамках того, що можу і не зашкодить моїй сім'ї, моїй діяльності та моєму життю

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, деякі російські артисти таки не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Свою позицію озвучили Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Олексій Панін.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!