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Настя Івлєєва порушила мовчанку щодо війни в Україні: "Ми стали свідками справжньої катастрофи"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 18:27
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Російська блогерка-мільйонниця через шість днів після вторгення РФ в Україну закликала Кремль припинити війну
Настя Івлєєва закликала владу РФ припинити війну в Україні.
Настя Івлєєва закликала владу РФ припинити війну в Україні. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Ми вже почули багато думок російських зірок щодо нападу Кремля на Україну. Так, Андрій Макаревич закликав Росію "зупинити це божевілля", а Микола Басков "поклонився" Путіну та став на його бік. Водночас популярна блогерка Настя Івлєєва зникла з поля зору. 24 лютого вона лише написала "Ні війні".

Нині ж Івлєєва вийшли до фанатів на зв'язок в Instagram. Вона зазначила, що свідомо уникає політичних тем так, як "далека від політики". Але зараз теледіва відчуває, що повинна реагувати.

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Ми стали свідками цієї катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні. Йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди. Йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо та ненавидимо один одного, – написала Настя.

Івлєєва зізналась, що з надією чекала на переговори, які виявилися лише "першим щаблем у ланцюжку складних домовленостей". Також блогерка відкрито звернулась до влади РФ:

Я закликаю вас зробити другий раунд переговорів, що завершують військові дії, я закликаю вас домовитися, я закликаю вас досягти тих компромісів, які зупинять загибель людей. Я закликаю зупинитись. Кажу це я, Настя Івлєєва, людина миру, громадянка Російської Федерації, патріот своєї країни, – написала теледіва.

Нагадаємо, дружина Федора Бондарчука виступила проти війни в Україні. Водночас Юрій Дудь вивів на чисту воду Путіна та його соратників.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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