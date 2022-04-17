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Хлопцю вже 9! Григорій Решетник зворушливо привітав старшого сина з днем народження

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 13:56
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Вані Решетнику виповнюється 9 років. Як знаменитий батько привітав іменинника, дивіться у нашому матеріалі.
Відомий телеведучий привітав сина-іменинника
Відомий телеведучий привітав сина-іменинника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Цього тижня у сім'ї популярного українського телеведучого Григорія Решетника – свято. Його старшому синові Вані виповнюється 9 років.

Знаменитий та гордий батько трьох синів привітав первістка з днем народження.

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Сьогодні Ваюші 9 років! Наш перший і найстарший синочок. Дуже талановитий, інтелігентний, творчий та неймовірно гарний хлопець! Синку, знай, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди посміхався та був щасливий! Пам'ятай, війна скоро закінчиться і ми житимемо у Прекрасній Україні.

Григорій Решетник з сином-іменинником
Григорій Решетник з сином-іменинником / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

І тепер на адресу хлопчика звучать найдобріші побажання, найбажаніше для всіх з яких – перемога України та довгоочікуваний мир.

До речі, судячи з коментарів, хоч і жартівливих, Гриша та Крістіна Решетник мають намір розширювати сімейство. Звичайно, вони мріють про доньку, але якщо буде син, вони можуть назвати його Борисом (на честь появи у Києві Бориса Джонсона та його підтримки Україні), або Бориславою – якщо народиться дівчинка.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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