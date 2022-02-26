Кардашяни з нами: Кріс Дженнер, Хлоє, Кендалл і Кайлі підтримали Україну

Сімейство Кардашян підтримало Україну / Фото: instagram.com/kimkardashian
Вчора ми писали про те, що Кім Кардашян підтримала Україну. А сьогодні стало відомо, що вся знаменита родина підтримує нас у боротьбі проти російських окупантів.
На своїх сторінках в інстаграм знамениті та впливові жінки висловлювали свою підтримку, привертаючи увагу всього світу до війни в Україні.
Кайлі Дженнер
Кендал Дженнер
Кріс Дженнер
Хлоє Кардашян
Кортні Кардашян
І хоча знаменита родина навряд чи прочитає цей текст, українці дуже вдячні за підтримку у цей непростий час.
Також нагадаємо, у зв'язку з війною в Україні проти вторгнення Росії виступили:
- Знаменита співачка Мадонна, заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
- Фотограф Саша Самсонова закликала зупинити війну.
- Актриса Шеннен Доерті просить зірок не мовчати про війну в Україні
- Музикант Джаред Літо також надавав підтримку у Мережі.
- Голлівудський актор Даніель Брюль закликав зупинити війну в Україні
І багато-багато інших.
Пам’ятайте, все буде Україна!