Катя Царик назвала претензії Бужинської стосовно концерту до Дня Незалежності вигадкою

Напередодні Катерина Бужинська заявила, що її "викреслили" з історії української музики, не запросивши брати участь в концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський".
За словами Бужинської, вона зверталася до режисерки шоу з проханням включити пісню "Україна – це ми!" в програму, та співачці відмовили, а ще попросили "не морочити голову",
Катя Царик прояснила ситуацію, прокоментувавши слова артистки.
28 липня я отримала від неї повідомлення в месенджері про те, що вона шкодує, що її пісня не прозвучить на концерті до Дня Незалежності. На що Катерина не отримала жодної відповіді. Тому її слова про те, що я просила не морочити голову і все вирішено – абсолютна вигадка, – говорить Катя Царик в коментарі Life Сьогодні.
Режисерка пояснила, що вони з командою вибирали для концерту саме ті пісні, які будуть зрозумілі будь-якому українцю.
24 серпня прозвучать пісні, які творили історію нашої країни, які можна назвати знаковими і дійсно легендарними, – додала Царик.
Хто братиме участь у концерті
- Сергій Бабкін
- Ірина Білик
- Олег Винник
- Брати Гадюкіни
- Валентин Дитюк
- Тіна Кароль
- Ніна Матвієнко
- Арсен Мірзоян
- Наталя Могилевська
- Людмила Монастирська
- Океан Ельзи
- Віктор Павлік
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Олександр Пономарьов
- Руслана
- Потап
- Софія Ротару
- СКАЙ
- СКРЯБІН
- Христина Соловій
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JАMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Kyiv Symphony Orchestra
- Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.
Дивіться, як минулого року до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал "Україна":
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