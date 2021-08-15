Катя Царик назвала претензії Бужинської стосовно концерту до Дня Незалежності вигадкою

Режисерка святкового шоу стверджує, що не говорила нічого з того, що озвучила в недавньому інтерв'ю Бужинська

Катя Царик прокоментувала слова Каті Бужинської про концерт до Дня Незалежності / Фото: instagram.com/katyatsarik

Напередодні Катерина Бужинська заявила, що її "викреслили" з історії української музики, не запросивши брати участь в концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський".

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За словами Бужинської, вона зверталася до режисерки шоу з проханням включити пісню "Україна – це ми!" в програму, та співачці відмовили, а ще попросили "не морочити голову",

Катя Царик прояснила ситуацію, прокоментувавши слова артистки.

28 липня я отримала від неї повідомлення в месенджері про те, що вона шкодує, що її пісня не прозвучить на концерті до Дня Незалежності. На що Катерина не отримала жодної відповіді. Тому її слова про те, що я просила не морочити голову і все вирішено – абсолютна вигадка, – говорить Катя Царик в коментарі Life Сьогодні.

Режисерка пояснила, що вони з командою вибирали для концерту саме ті пісні, які будуть зрозумілі будь-якому українцю.

24 серпня прозвучать пісні, які творили історію нашої країни, які можна назвати знаковими і дійсно легендарними, – додала Царик.

Хто братиме участь у концерті

Сергій Бабкін

Ірина Білик

Олег Винник

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тіна Кароль

Ніна Матвієнко

Арсен Мірзоян

Наталя Могилевська

Людмила Монастирська

Океан Ельзи

Віктор Павлік

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Олександр Пономарьов

Руслана

Потап

Софія Ротару

СКАЙ

СКРЯБІН

Христина Соловій

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JАMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Дивіться, як минулого року до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал "Україна":

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