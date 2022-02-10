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Хто переможе у Нацвідборі на Євробачення-2022? Букмекери назвали трійку фаворитів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 11:47
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Ім'я переможця Національного відбору, який представить Україну на Євробаченні в Турині, стане відоме вже цієї суботи, 12 лютого. А поки що букмекери роблять ставки на переможця
Букмекери назвали претендентів на перемогу у Нацвідборі
Букмекери назвали претендентів на перемогу у Нацвідборі

На сьогодні вже сім із восьми претендентів на перемогу представили свої музичні композиції для вокального конкурсу.

Букмекери склали попередній рейтинг лідерів Нацвідбору, яким поділилися на офіційному веб-сайті Євробачення.

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Так, великі ставки роблять на співачку та реп-виконавницю Аліну Паш, яка представила для конкурсу пісню "Тіні забутих предків". Паш набрала цілих 31% у рейтингу на перемогу.

Слідом за Аліною йде ще одна вокалістка – ROXOLANA з треком Girlzzzz.

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Почесне третє місце у рейтингу букмекерів займає колектив Kalush Orchestra та їхня пісня, присвячена мамі соліста, "Стефанія".

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Слідом за трійкою лідерів із результатом у 9% йде Michael Soul. П'яте місце між собою розділили Cloudless та Wellboy, у них по 7%, а сьоме – Barleben та Our Atlantic, у них 5% голосів.

До фіналу Національного відбору ще 2 дні, тож показники букмекерів ще можуть кардинально змінитись. Тим більше, ще залишився один учасник, який не представив своєї конкурсної композиції.

Нагадаємо, що Wellboy поки що анонсував трек і показав лише маленький фрагмент з нього.

Марія Коробова
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