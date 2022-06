Легендарний рок-гурт Metallica зібрав космічну суму на допомогу Україні

Підтримка з боку світових зірок мотивує та надихає українців йти до перемоги у важкій війні проти рашистського нашестя. Весь цивілізаваний світ знає, на чиєму боці правда і тому охоче допомагає Україні. Нещодавно Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за 31 млн доларів, а всі кошти направив у благодійні організації, які допомагають постраждалим від війни.

Нині ж Metallica повідомила, що за два місяці гурту вдалося зібрати 1 млн доларів для допомоги українцям. Зазначимо, збір коштів музиканти оголосили у квітні та зробили перший внесок у розмірі 500 тис. доларів. Решту допомогли зібрати їхні прихильники.

Оце так! Ми раді повідомити, що завдяки #MetallicaFamily наш благодійний фонд All Within My Hands досягнув своєї мети 1 000 000 доларів! – написав гурт в Instagram.