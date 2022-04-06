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Группа Metallica собирает 1 миллион долларов для украинцев

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 21:42
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Легендарная группа объявила сбор средств для помощи гражданам Украины, пострадавшим в результате войны
Metallica открыли сбор средств в поддержку Украины
Metallica открыли сбор средств в поддержку Украины / Фото: instagram.com/metallica

Музыканты из группы Metallica открыли благотворительный фонд All Within My Hands Foundation в 2017 году. В официальном Instagram-профиле организации сообщается об открытии сбора средств для WCKitchen – проекта, который кормит беженцев в разных странах.

Мы начинаем наш месяц благотворительности! Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы до конца мая собрать 1 миллион долларов для инициативы WCKitchen, – говорится в посте.

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Участники Metallica уже сделали первый взнос в размере 500 тысяч долларов. В течение следующих двух месяце в магазине группы будут появляться эксклюзивные товары, все средства с продажи которых также будут передаваться в World Central Kitchen.

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Ранее сообщалось, что британская группа Queen собирает деньги для украинцев. В рамках благотворительной акции выложили в Сеть запись своего концерта в Харькове, который состоялся в 2008 году.

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Инна Петрова
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