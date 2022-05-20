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Ричард Гир продал свой коллекционный кабриолет за $31 млн ради Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 16:15
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Американская знаменитость также не стоит в стороне от войны, которую развязала РФ против Украины. Актер решил поддержать наш народ, пожертвовав своим авто
Ричард Гир продал Jaguar 1999 года
Ричард Гир продал Jaguar 1999 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие звезды Голливуда сейчас помогают Украине. Например, Лив Шрайбер готовит еду для украинских беженцев, а режиссер Кэри Фукунага помогает волонтерам в разных городах Украины.

Также поддержать украинскую нацию, которая смело борется с рашистским нашествием, решил Ричард Гир.

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Чтобы помочь нашей стране, американский актер продал свой коллекционный кабриолет Jaguar XK8 1999 года. Ранее он выставил транспорт на автомобильный аукцион – Bring Trailer.

Актер помогает Украине/ Фото: Bring A Trailer
Актер помогает Украине/ Фото: Bring A Trailer

Автомобиль из коллекции Ричарда Гира ушел с молотка за $31 750 (более 916 млн. грн.).

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Как известно, этот кабриолет артист приобрел в 1999 году и проехал на нем всего 50 км. Согласно информации аукциона, Гир был единственным владельцем Jaguar и ни разу не попадал с ним в ДТП.

Все деньги от продажи машины Ричард Гир разделит между благотворительными фондами, которые помогают пострадавшим от войны в Украине — World Central Kitchen и Open Arms Ukraine.

Кроме того, звезда Голливуда после начала полномасштабной войны присоединился к международной гуманитарной организации Care Crisis Ukrainian Fund, чтобы помогать украинцам.

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Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, пожилые люди вынуждены убегать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund, – говорил Ричард.

Отметим, что актер известен своей твердой общественной позицией касательно событий, которые происходят в современном мире. К примеру, он выступает против ядерных испытаний Индии, насилия и войн и так далее. Также кинозвезда поддерживает всевозможные акции протеста, митинги.

Коллеги Гира уверяют, что он увлекается только двумя вещами – медитацией и общественной деятельностью.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в Италии в поддержку Украины.

Также Пол Маккартни выражал поддержку Украине, поднимая сине-желтый флаг на своем концерте.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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