Нателла Крапівіна – більше не громадянка РФ?

Нателла Крапівіна / Фото: instagram.com/natellakrapivina
Йде шостий день вторгнення Росії в Україну. Знаменитості продовжують висловлюватися: благати про допомогу, закликати росіян виходити на мітинги проти влади, звертатися до світової громадськості.
Про те, що її сім'я також у Києві й потерпає від воєнних дій агресора, розповідала раніше і Нателла Крапівіна, колишня продюсерка Світлани Лободи.
Вона також засуджувала заяви Баскова та Канделакі. І сьогодні з'явилася інформація, що Нателла Крапівіна не громадянка Росії. Видання PEOPLETALK, посилаючись на пресцентр МВС РФ, повідомляє таке:
Встановлено, що під час подання заяви про прийом Н. В. Крапівіної (на той момент була неповнолітньою) у громадянство Російської Федерації її законним представником не було надано повного пакету документів. В результаті висновок набуття громадянства Російської Федерації щодо Н. В. Крапівіної та її сестри А. В. Алієвої не виносилося.
Паспорти Крапівіної та її сестри визнані такими, що видані з порушенням встановленого законодавством РФ порядку. Тепер матеріали щодо зазначених фактів будуть передані Слідчому комітету.
У Мережі вже говорять про те, що так влада РФ розправляється з тими, хто висловлюється проти війни, яку Путін розпочав в Україні. Однак хай там як, а мовчати тепер не можна!
Зазначимо, не всі російські артисти та публічні люди скуті страхом. Раніше:
- Настя Івлєєва порушила мовчання щодо війни в Україні.
- Юрій Дудь вивів на чисту воду Путіна та його соратників.
- Ніка Білоцерківська заступилася за українців.
- Дружина Сергія Жигунова заявила, що росіянам брешуть щодня.
- Данило Козловський звернувся до Путіна з проханням припинити війну.
- Дружина Федора Бондарчука виступила проти війни в Україні з відкритим листом сценаристів РФ.