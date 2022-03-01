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Дружина Федора Бондарчука виступила проти війни в Україні з відкритим листом сценаристів РФ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 17:28
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Не всі російські знаменитості заплющують очі на війну в Україні, більшість з них усвідомлює весь жах путінської агресії і стає на бік українського народу
Пауліна Андрєєва опублікувала відкритий лист сценаристів РФ
Пауліна Андрєєва опублікувала відкритий лист сценаристів РФ / Фото: Instagram

Щодня з'являється все більше звернень та постів у соцмережах від знаменитостей, які підтримують Україну у війні з Росією. Свою антипутинську позицію висловив актор Роберт Де Ніро, Анджеліна Джолі, Джим Керрі, Мадонна, Дженіфер Еністон та інші світові зірки.

До того ж, не побоялися висловитися проти Путіна й російські митці. Так, наприклад, актриса та сценарист Пауліна Андрєєва опублікувала відкритий лист сценаристів РФ з закликом зупинити війну.

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У нас заборонено вживати слово "війна". Слово "мир" у нас вживати можна. Мир України – руйнується. Мир незалежної суверенної держави наразі під обстрілами. Мир Росії – руйнується. Той мир, який вже настав у нашій країні і ще настане у найближчому та віддаленому майбутньому, – це світ ізоляції, світ економічної, культурної, гуманітарної катастрофи. Катастрофи і для тих, хто "не згоден", і для тих, хто підтримує військову спецоперацію. Ми, сценаристи РФ, закликаємо в ім'я нашого спільного миру припинити військові дії та знайти слова для діалогу та переговорів, – йдеться в листі.

Варто зазначити, що Пауліна Андрєєва є дружиною відомого російського актора і режисера Федора Бондарчука, який водночас є членом Вищої ради політичної партії "Єдина Росія" Володимира Путіна і з 2018 року входить до Президентської ради з культури та мистецтва.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям висловилися про війну в Україні, незважаючи на правила королівської родини.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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