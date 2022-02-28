Юрій Дудь вивів на чисту воду Путіна та його соратників: "Трагедії цієї не сталось б, якби не Росія"

Російський журналіст вирішив донести своїм співвітчизникам, що саме Путін вторгася в нашу країну і веде тут справжню війну

Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну в Україні. / Фото: Instagram

Поки одні зірки "поклоняються" Путіну та підтримують його напад на Україну, Юрій Дудь вирішив просвітити російських людей, який досі не вірить, що між РФ та Україною війна і називають це "військовою операцією".

В Instagram журналіст написав, що багато людей, які живіть в РФ, хочуть, але бояться висловити публічно свою позицію, бо живуть в репресивному стані. Проте зібравшись з силами, деякі наважуються висловитись. І хоч тривога не зникає після цього, але приходить задоволення від тощо, "що ти не засцяв і показав свою позицію".

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Дудь каже, що з цих задоволеннь, один за одним, і скаладається людська гідність. Такі задоволення в підсумку роблять нас людьми.

Російська влада всі останні роки цю гідність старанно розмивала, але в останні дні – просто шарахнула на неї кислотою: війну з Україною не може назвати "війною", критики вторгнення в Україну – зрадники, – заявив журналіст.

Дудь пояснив, що Путіну люди вже давно не потрібні. Це чітко свідчать безкінечні переговори за кілометровим столом. За словами блогера, навіть найближчі соратники в розпал важкої війни не приближаються до національного лідера та отримують ядерні прикази з другого кінця кабінету.

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Путін вторгся на територію суверенної держави и веде там війну, – чітко наголосив журналіст.

Дудь дав зрозуміти, що російські військові обстрілюють на території України не лише військові об'єкти, а й людей, дітей:

Міноборони Росії стверджує, что знищує за допомогою зброї лише військові об'єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже понад 100 загиблих мирних мешканців, сотні – поранених, більше 350 000 біженців і невідомо скільки тисяч в бомбосховищах, – додав журналіст.

Також він заявив, що Донбас усі ці вісім років – це трагедія з тисячами жертв і за весь період там було багато чого несправедливого та жахливого з обох сторін. Але, "з великою ймовірністю, трагедії цієї не сталось би, якби не участь Росії".

Окрім того, Дудь заявив, що в Україні виходять обороняти свою територію проти окупантів практично всі громадяни сучасної України. Але Путін сіє дезінформацію:

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Путін запевняє, що основні зіткнення Росії – не з регулярною українською армією, а з загонами неонацистів і бандерівців, і це б'є по вухам болючіше всього. Однак, неонацисти виконують наказ головнокомандуючого-єврея. Однак, в числі тих, хто цьому головнокомаднуючому пропонує допомогу – прем'єр-міністр Ізраїлю, – пояснив журналіст.

Юрій Дудь також звернувся і до близького оточення Путіна. Він нагадав їм, що людська гідність зараз – не в Кримських мостах і не в перемогах в Лізі чемпіонів. А в тому, щоб висловити своєму керівнику свою позицію і пояснити йому, що за катастрофа відбувається прямо зараз.

Дудь пояснив, що Путін прирік громадян РФ на бідність та злидні. Також він додав, що вже чотири дні у Росії скручують та відправляють під адміністративні арешти людей, які виходять на мітинг з плакатми "Ні війні".

- Ця війна повинна негайно закінчитися, – наголосив журналіст.

Нагадаємо, вже п'ять днів точиться війна в Україні і п'ять днів зірки закликають до її припинення. Світлана Лобода зі сльозами на очах звернулась до фанатів.

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