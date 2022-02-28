Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Юрій Дудь вивів на чисту воду Путіна та його соратників: "Трагедії цієї не сталось б, якби не Росія"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 17:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський журналіст вирішив донести своїм співвітчизникам, що саме Путін вторгася в нашу країну і веде тут справжню війну
Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну в Україні.
Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну в Україні. / Фото: Instagram

Поки одні зірки "поклоняються" Путіну та підтримують його напад на Україну, Юрій Дудь вирішив просвітити російських людей, який досі не вірить, що між РФ та Україною війна і називають це "військовою операцією".

В Instagram журналіст написав, що багато людей, які живіть в РФ, хочуть, але бояться висловити публічно свою позицію, бо живуть в репресивному стані. Проте зібравшись з силами, деякі наважуються висловитись. І хоч тривога не зникає після цього, але приходить задоволення від тощо, "що ти не засцяв і показав свою позицію".

Реклама

Дудь каже, що з цих задоволеннь, один за одним, і скаладається людська гідність. Такі задоволення в підсумку роблять нас людьми.

Російська влада всі останні роки цю гідність старанно розмивала, але в останні дні – просто шарахнула на неї кислотою: війну з Україною не може назвати "війною", критики вторгнення в Україну – зрадники, – заявив журналіст.

Дудь пояснив, що Путіну люди вже давно не потрібні. Це чітко свідчать безкінечні переговори за кілометровим столом. За словами блогера, навіть найближчі соратники в розпал важкої війни не приближаються до національного лідера та отримують ядерні прикази з другого кінця кабінету.

Реклама

Путін вторгся на територію суверенної держави и веде там війну, – чітко наголосив журналіст.

Дудь дав зрозуміти, що російські військові обстрілюють на території України не лише військові об'єкти, а й людей, дітей:

Міноборони Росії стверджує, что знищує за допомогою зброї лише військові об'єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже понад 100 загиблих мирних мешканців, сотні – поранених, більше 350 000 біженців і невідомо скільки тисяч в бомбосховищах, – додав журналіст.

Також він заявив, що Донбас усі ці вісім років – це трагедія з тисячами жертв і за весь період там було багато чого несправедливого та жахливого з обох сторін. Але, "з великою ймовірністю, трагедії цієї не сталось би, якби не участь Росії".

Окрім того, Дудь заявив, що в Україні виходять обороняти свою територію проти окупантів практично всі громадяни сучасної України. Але Путін сіє дезінформацію:

Реклама

Путін запевняє, що основні зіткнення Росії – не з регулярною українською армією, а з загонами неонацистів і бандерівців, і це б'є по вухам болючіше всього. Однак, неонацисти виконують наказ головнокомандуючого-єврея. Однак, в числі тих, хто цьому головнокомаднуючому пропонує допомогу – прем'єр-міністр Ізраїлю, – пояснив журналіст.

Юрій Дудь також звернувся і до близького оточення Путіна. Він нагадав їм, що людська гідність зараз – не в Кримських мостах і не в перемогах в Лізі чемпіонів. А в тому, щоб висловити своєму керівнику свою позицію і пояснити йому, що за катастрофа відбувається прямо зараз.

Дудь пояснив, що Путін прирік громадян РФ на бідність та злидні. Також він додав, що вже чотири дні у Росії скручують та відправляють під адміністративні арешти людей, які виходять на мітинг з плакатми "Ні війні".

- Ця війна повинна негайно закінчитися, – наголосив журналіст.

Нагадаємо, вже п'ять днів точиться війна в Україні і п'ять днів зірки закликають до її припинення. Світлана Лобода зі сльозами на очах звернулась до фанатів.

Також Настя Каменських закликала матерів з Білорусі та РФ не відправляти синів на вірну смерть.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти