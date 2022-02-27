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Данило Козловський напряму звернувся до Путіна: "Це точка неповернення, яку ми проходимо на танках"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 16:36
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Навіть аполітичний раніше російський актор звернувся до Путіна з вимогою припинити війну в Україні...
Актор Данило Козловський звернувся до Путіна з проханням зупинити війну в Україні.
Актор Данило Козловський звернувся до Путіна з проханням зупинити війну в Україні. / Фото: Instagram

Ймовірно, заклики українських зірок нарешті почали діяти і російські знаменитості вимагають від свого президента припинити війну, яка триває вже четвертий день в Україні.

В Instagram актор написав: те, що зараз відбувається – це велика катастрофа. Він каїться, що раніше не звертав уваги на російську агресію, яка нині ж переросла у війну.

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Та точка неповернення, яку ми проходимо, буквально на танках. Зараз задають легендарне питання: "де ти був усі ці вісім років?". Хочеться відразу запитати: "а де ви були?". Але питанням на питання відповідати непристойно, тому відповім інакше. Не знаю. Не бачив, не розумів або не хотів бачити і розуміти. Був байдужий, цікавився виключно своїм життям, коли треба було всіма способами закликати до розуму і миру. Наївно думав, що все це закінчиться і там уже нагорі точно домовляться, адже розумні люди сидять. Не допустять війни. Допустили, – написав артист.

Козловський зауважив, що йому боляче і соромно за свою мовчанку та байдужість.

Але хіба можна насильством принести світ? Насильство породжує насильство. Хіба можна в 21 столітті, в цей розхитаний і рознервований ковідом та іншими конфліктами час вирішувати подібні проблеми "військовими операціями" проти братнього народу. Чому багато хто так помилився у своїх прогнозах? Тільки тому, що це було неможливо уявити. Що Харків, Київ та інші прекрасні міста звучатимуть у військовій хроніці, а наші українські друзі в телефонних розмовах запитуватимуть: "чому", а ми щось мимритимемо невідповідне у відповідь.

Козловський пояснив, що зараз усіх без винятку, це зачіпає, бо "прокляття, ненависть, звинувачення, якими затягло наш простір, що йдуть від нас самих, це те, що породжує будь-яка війна".

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Актор додав, що зараз в Україні гинуть військові та цивільні, ракети бомблять житлові будинки і цьому немає виправдовування:

Шановний пане президент, вибачте, що звертаюсь до вас напряму, але тільки у ваших силах зупинити це страшне лихо. І ми не ті "громадяни, які проти", а ми жителі своєї країни, яку любимо найбільше у світі, – звернувся Козловський до Путіна.

Раніше Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець та закликала йти геть з України. А от Лія Ахеджакова закликала російських військових одуматись.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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