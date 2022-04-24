Не тільки Дантес та Дорофєєва: зіркові пари, які нещодавно несподівано розлучилися

На жаль, за останні кілька місяців стало відомо багато новин про розставання / Фото: Getty Images, instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/stupka777

Цей рік став великим випробуванням для України, яка зараз переживає російський напад. Але, на жаль, не всі витримують тяготи долі, що впали на додачу до особистих негараздів. Тому низка публічних людей заявила про розлучення. Про зіркові пари, які нещодавно розлучилися, розповідаємо далі.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Напевно, головною новиною останніх кількох тижнів в українському шоу-бізнесі стало розставання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Несподівано для всіх 18 березня вони повідомили сенсаційну новину. У розпал війни вони вирішили поділитися особистим, пара розірвала стосунки ще на початку лютого.

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Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тими, хто ми є, підставляючи плече допомоги у найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй свободі. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Дантесиків та додошат не чекайте,

– повідомили артисти.

Надя, до речі, вже говорила в інтерв'ю, що готова до нових стосунків.Шанувальники в цьому не сумніваються, адже в Мережі вже з'явилися перші фото Наді та Михайла Кацуріна, з яким їй приписують роман

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Даша та Михайло Кацуріни

Наступного дня після оголошення новини Наді та Вови їхні друзі також повідомили про розлучення. Михайло та Даша Кацуріни після 7 років стосунків розлучилися. Екс-пара продовжує разом виховувати двох дітей та вести спільний бізнес, але тепер кожен йде життям у своєму напрямку. І Михайло, судячи з усього, – разом з Надею.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Неодноразово ходили чутки про проблеми у стосунках пари. Але на весь голос заговорили про можливе розставання після того, як ведуча та бізнес-вумен Поліна Логунова поїхала з донькою до США, а її чоловік, відомий український актор Дмитро Ступка, залишився в Україні.

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Дмитро Ступка та Поліна Логунова перебували у шлюбі з 2016-го / Фото: instagram.com/polinalogunova

А 7 квітня Поліна офіційно повідомила, що вони більше не разом.

Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися відмінними друзями та люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як колишньому подружжю можна зберегти відносини.

Судячи з усього, життя харизматичної брюнетки в Америці розвивається стрімко, адже нещодавно її вже покликали заміж.

Роман Сасанчин із коханою Іванною

Взимку 2021 року 20-річний Роман Сасанчин одружився зі своєю дівчиною. Незабаром у пари народилася дочка Елізабет. Пара активно ділилася сімейними фото у Мережі. Здавалося б, що може статися у молодого подружжя. Але 16 квітня Іванна заявила, що вони не разом. За її словами, про розрив вони почали замислюватись понад місяць тому. Про таку новину дівчина повідомила в Instastories.

скриншот з Instagram Іванни

Після дружина Сасанчина виправдовувалась, що фразу "ми більше не сім'я" всі неправильно зрозуміли. Після звинувачень у можливому піарі на розставанні Іванна вирішила видалити свою сторінку у Instagram.

Роман та Іванна / скріншот з Instagram Іванни

Джейсон Момоа та Ліза Боне

Кілька тижнів тому стало відомо про те, що після 16 років шлюбу розлучилися Джейсон Момоа та Ліза Бонем. У пари підростає двоє дітей. Про справжні причини розлучення нічого не відомо, але вони точно розлучилися на позитивній ноті. Інсайдери запевняють, що за останні роки Джейсон і Ліза сильно віддалилися один від одного, тому що в актора було багато роботи, а його дружина тим часом насолоджувалась своїм життям у Лос-Анджелесі без чоловіка. Тому шлюб почав тріщати по швах.

Джейсон Момоа та Ліза Бонем / Фото: Getty Images

Батьки Майлі Сайрус

У квітні стало відомо, що батьки Майлі Сайрус розлучаються після 28 років шлюбу. Це вже третя спроба батьків артистки закінчити стосунки, але раніше їм все ж таки вдавалося прийти до спільного знаменника. Тепер же, судячи з свіжої інформації, розлучення Тіш Сайрус і Біллі Рея – остаточне. Тіш говорила, що вони з чоловіком не живуть разом уже близько двох років, але нещодавно вона дозріла, щоб подати документи на розлучення. При цьому вони залишаються люблячими батьками своїх дітей.

Схоже, втретє чашу не склеїти / Фото: instagram.com/mileycyrus

Моргенштерн та Ділара

Цього місяця також офіційно стало відомо про розлученні Моргенштерна та Ділари. Вони розлучаються через сім місяців після весілля. Пара зіграла розкішне весілля 31 серпня 2021 року у Москві.

Ділара записала відео, в якому зазначила, що вони з Алішером "не зійшлися характерами". Сам репер тему продовжив, виклавши аудиторії свою версію історії. Моргенштерн також зізнався, що не має наміру відмовлятися від сексу з іншими дівчатами, навіть будучи офіційно одруженим.

Моргенштерн та Ділара / Фото: instagram.com/influesii

У нас із Діларою абсолютно різне розуміння, що таке кохання. Для неї це відданість, бути поряд із сім'єю, всі справи. А для мене це… Ну от є одна жінка у світі, яку я люблю, а решту просто потр*хати хочу. Я самець, сподобалася тьолка, захотів. А для неї — якщо я інших жінок тр*хаю, то я її зрадив. Я взагалі такого не відчуваю. Коли я тр*хаю інших тьолок, я не відчуваю, що її зраджую. От якби я закохався – це зрада. А просто потикати в якусь вагіну, чому б і ні?

– ділився раніше у YouTube Моргенштерн.

У світлі того, що відбувається, і скандальних публікацій у ЗМІ є відчуття, що не це не всі зіркові розставання, які будуть цього року...

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