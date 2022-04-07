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Моргенштерн розлучається з дружиною через сім місяців після весілля

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 18:11
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Російський репер вирішив розірвати стосунки із Діларою Зінатулліною. Разом пара втекла у Дубай
Моргенштерн розлучився через сім місяців після весілля
Моргенштерн розлучився через сім місяців після весілля / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Про розлучення Алішера (справжнє ім'я Моргенштерна) та Ділари повідомив інсайдер із близького оточення репера. Нагадаємо, що пара зіграла дороге весілля 31 серпня 2021 року у Москві.

Нам пишуть, що Морген і Ділара справді розлучилися. Кажуть, вся команда у шоці, але інфа, мовляв, точна. Ех, а яке весілля було, – повідомляється в Telegram-каналі Peopletalk.

Правда, це чи ні – залишається гадати, адже ні Моргенштерн, ні Ділара, офіційних коментарів поки не дають. Проте деякі шанувальники епатажної пари впевнені, що новина із розлученням – просто хайп.

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Моргенштерн та Ділара чутки про розлучення не коментують
Моргенштерн та Ділара чутки про розлучення не коментують / Фото: instagram.com/influesii

Наприкінці минулого року Моргенштерн та Ділара переїхали в Дубай. Сталося це через те, що у Москві проти репера порушили кримінальну справу про пропаганду наркотиків. Втік до Еміратів він через Білорусь.

Нещодавно Моргенштерн випустив новий трек, в який вставив голос одеситки, що ховається в бомбосховищі. Цією жінкою виявилася мати Владислава Палагіна — музиканта, з яким працює Алішер.

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Головний меседж Моргенштерна наприкінці пісні – дружба між народами.

Він – українець. Я росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби, – таким текстом закінчується кліп.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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