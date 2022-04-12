Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Батьки Майлі Сайрус розлучаються після 28 років шлюбу – ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 08:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це вже третя спроба батьків артистки закінчити стосунки, але раніше їм все ж таки вдавалося прийти до спільного знаменника
Схоже, втретє чашу не склеїти
Схоже, втретє чашу не склеїти / Фото: instagram.com/mileycyrus

Так складається життя, що хтось одружується, а в цей же момент інші вирішують розлучитися. І поки що наші читачі обговорювали яскраве весілля сина Бекхемів, з'явилися вісті про розлуці батьків Майлі Сайрус.

Американське видання TMZ повідомляє, що батьки Майлі Сайрус розлучилися після 28 років шлюбу. Розставання Тиш Сайрус і Біллі Рея, судячи з повідомлення, відбулося давно, але тільки зараз мати Майлі подала документи на розлучення. Жінка заявила, що вони із чоловіком не живуть разом уже близько двох років.

Реклама
Майлі Сайрус із мамою

Як причина розриву вказана стандартна відмовка – "непримиренні розбіжності".

Додамо, що це вже втретє, коли батьки Майлі Сайрус розлучаються. Відомо що у 2010 році Біллі подав на розлучення, а у 2013 Тіш. Шанувальники пари сподіваються, що їм і цього разу вдасться налагодити стосунки та розривати союз.

Реклама

Нагадаємо, що музикант Біллі Рей та актриса Тіш Фінлі одружилися в середині 90-х. У 1992 році у подружжя народилася дочка Майлі, також у них є прийомний син Трейс, а також рідні син Брейсон та дочка Ноа. Від інших стосунків у Біллі є син Коді, а у Тіш – дочка Бренді.

Ми продовжуємо стежити за новинами на тему.

Також читайте про те, чому герцогів Сассекських не покликали на весілля Бекхемів.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти