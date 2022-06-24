Періс Гілтон одягла амулет в синьо-жовтих кольорах та зізналася в любові до України (відео)

Періс Гілтон підтримала Україну / Фото: Pinterest,

Ми не перестаємо писати про те, що Голлівуд з нами!Чимало всесвітьо відомих зірок підтримують та допомагають українському народу, який вже четвертий місяць віданно захищає свою Батьківщину від рашистської навали. Згадайте лише те, як режисер Кері Фукунага волонтерить у гарячих точках, а Лів Шрайбер готує для біженців на кордоні.

Також висловити свою підтримку Україні вирішила і знаменита бізнесвумен Періс Гілтон. Зробила вона це на в Каннах на фестивалі творчості Cannes Lions.

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Так, світська левиця одягла стрічку у кольорах прапора України. Аксесуар Періс отримала від української фотомоделі та тренерки з фітнесу Неллі Гарденс. Зірка, прийнявши подарунок, одразу ж зізналася у любові до України. Неллі показала в Instagram відео, як вона зав’язує на руку Гілтон цю пам'ятну стрічку.

Тепер Періс Гілтон має на руці український прапор. Слава Україні, – написала фотомодель та зазначила, що на третій день "Каннських левів" виконала свою місію.

За словами українки, знаменитість була дуже милою і сказала, що любить Україну. Окрім того, Гілтон не знімала подарований амулет упродовж усього дня!

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Можливо, Періс Гілтон колись таки наважить завітати до України як це зробили її колеги Анджеліна Джолі та Бен Стіллер. Чекатимемо в гості:)

Коротко про фестиваль "Каннські леви"

Фестиваль проводиться щороку. Він є глобальною подією для тих, хто працює у творчій комунікації, рекламі чи суміжних сферах. На ньому відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи та технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу та суспільства.

До слова, Джамала виступила на одній сцені у Каннах з президентом України і ледве стримала сльози.

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Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер отримав від уродженця Бучі вишиванку. Українець зустрівся із зіркою у Торонто та подарував йому цінну річ.

Раніше ми писали, що Шон Пенн міркував про те, щоб взяти до рук зброю та протистояти російській навалі на передовій.