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Голливудского актера Бена Стиллера подловили на прогулке по Крещатику

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 июня, 15:54
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Звезда фильма "Ночь в музее" после Львова решила поехать в столицу Украины. Что кинолюбовник Дженнифер Энистон делает в Киеве и кого встретил – читайте в материале
Бен Стиллер посетил Макаров под Киевом
Бен Стиллер посетил Макаров под Киевом / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

Последние шесть лет Бен Стиллер посвящает свое время вопросам волонтерства и помощи беженцам по всему миру. Поэтому в Украину он приехал как посол доброй воли ООН. 19 июня актера подловили на центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко.

Накануне Бен Стиллер с визитом приезжал в польский город Жешув. Там актер встретился с украинскими беженцами. Он из первых уст хотел услышать истории о том, как затронула их эта кровавая война.

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Сейчас же Бен Стиллер решил посетить Киевскую область. Он засветился в поселке Макаров, который очень пострадал от армии "русского мира". Вероятно, звездный актер осмотрел разрушенные дома и пообщался с людьми, пережившими оккупацию. Видео с Беном Стиллером опубликовал Telegram-канал Суспільне новини.

В Макаров Киевской области приехал голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Накануне с визитом он был во Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами, – говорится в сообщении.

Издание The Village Ukraine рассказало, что читательница заметила Стиллера на Крещатике и сделала с ним фото.

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Этот кадр был опубликован в Facebook, и под ними украинцы уже оставили свои комментарии:

  • За перепичкой пошел?
Скриншот Facebook
  • Класс.
Скриншот Facebook
  • Так вот какое знакомство с Факерами!
Скриншот Facebook
  • Классный актер, недавно фильм с ним был – "Факеры".
Скриншот Facebook

Напомним, ранее в Украину с визитом приезжала Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Актриса была во Львове и посетила детский учебно-реабилитационный центр в городе Бориславе, где пообщалась с детьми.

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После своего приезда кинозвезда призвала мир активнее помогать детям, ставшим жертвами войны.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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