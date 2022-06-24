Пэрис Хилтон надела амулет в сине-желтых цветах и призналась в любви к Украине (видео)

Пэрис Хилтон поддержала Украину / Фото: Pinterest, instagram.com/parishilton

Мы не перестаем писать о том, что Голливуд с нами! Многие всемирно известные звезды поддерживают и помогают украинскому народу, который уже четвертый месяц преданно защищает свою Родину от рашистского нашествия. Вспомните только то, как режиссер Кэри Фукунага волонтерит в горячих точках, а Лив Шрайбер готовит для беженцев на границе.

Также выразить свою поддержку Украине решила и знаменитая бизнесвумэн Пэрис Хилтон. Сделала она это в Каннах на фестивале творчества Cannes Lions.

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Так, светская львица надела ленту в цветах флага Украины. Аксессуар Пэрис получила от украинской фотомодели и тренера по фитнесу Нелли Гарденс. Звезда, приняв подарок, сразу призналась в любви к Украине. Нелли показала в Instagram видео, как она завязывает на руку Хилтон эту памятную ленту.

Теперь у Пэрис Хилтон есть на руке украинский флаг. Слава Украине, – написала фотомодель и отметила, что на третий день "Каннских львов" выполнила свою миссию.

По словам украинки, знаменитость была очень мила и сказала, что любит Украину. Кроме того, Хилтон не снимала подаренный амулет весь день!

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Возможно, Пэрис Хилтон когда-нибудь решил посетить Украину, как это сделали ее коллеги Анджелина Джоли и Бен Стиллер . Будем ждать в гости:)

Кратко о фестивале "Каннские львы"

Фестиваль проводится каждый год. Это глобальное событие для тех, кто работает в творческой коммуникации, рекламе или смежных сферах. На нем отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества.

К слову, Джамала выступила на одной сцене в Каннах с президентом Украины и едва сдержала слезы.

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Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер получил от уроженца Бучи вышиванку. Украинец встретился со звездой Торонто и подарил ему ценную вещь.

Раньше мы писали, что Шон Пенн размышлял о том, чтобы взять в руки оружие и противостоять российскому нашествию на передовой.