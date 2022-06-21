Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Джамала у Каннах виступила на одній сцені з Президентом України і ледве стримала сльози

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 00:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка завітала на Міжнародний фестиваль творчості "Cannes Lions". Разом із Зеленським та лідерами українського креативу зірка "Євробачення" закликала світ не мовчати про війну
Джамала та Володимир Зеленський виступили у Каннах
Джамала та Володимир Зеленський виступили у Каннах / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну Джамалі з дітьми довелося покинути країну. Співачка поїхала до родичів в Туреччину, чоловік Сеїт-Бекір залишився в Києві. Нещодавно Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами. Все через насичений графік артистки. Джамала чи не щодня дає благодійні концерти, на яких розповідає усьому світу правду про російську агресію.

З початку повномасштабної війни Джамала дає благодійні концерти
З початку повномасштабної війни Джамала дає благодійні концерти

Реклама

Цього разу переможницю "Євробачення-2016" запросили прийняти участь у Міжнародному фестивалі творчості "Cannes Lions". До Франції Джамала прилетіла з Іспанії, де підтримала права ЛГБТ-спільноти. У Каннах же українська зірка обговорювала як працює креативна індустрія в умовах російського вторгнення.

Для мене особисто це була можливість звернутися до найпотужніших творців світу – аби ті продовжували порушувати тему війни через музику, відео, зображення, колаборації, події, публікації… З кожним днем увага до неї (ред. – війни) слабшає й тільки майстерний сторітелінг може виправити ситуацію, – зазначила Джамала в своєму Instagram

Джамала на фестивалі "Cannes Lions"
Джамала на фестивалі "Cannes Lions"

Перед учасниками фестивалю українська співачка ледь стримувала сльози. Зірка "Євробачення" зізналась: все кардинально змінилося з початку повномасштабної війни.

Реклама

З лютого 2022 року в моєму житті немає місця музиці. Майже 20 країн, сотні інтерв’ю. Але все це не про мою музику. Це про моє життя, дім та Україну, – промовила зі сцени Каннського палацу фестивалів та конгерсів Джамала.

Джамала виступила перед учасниками "Cannes Lions"
Джамала виступила перед учасниками "Cannes Lions" / Фото: instagram.com/skvot.io/

Спеціальне відеозвернення до представників креативної індустрії записав Президент України, Володимир Зеленський. Він закликав митців з кожного куточку світу не мовчати. І використовувати свої таланти для спільної перемоги.

Володимир Зеленський звернувся до лідерів креативної індустрії
Володимир Зеленський звернувся до лідерів креативної індустрії / Фото: instagram.com/skvot.io/

Реклама

Джамала також згадала трагічну для кримськотатарського народу депортацію в 1944 році. Та провела аналогії з нинішніми реаліями. Свій виступ співачка завершила акапельним виконанням пісні, з якою вона перемогла у "Євробаченні".

Не забула Джамала і оновити свій Instagram. На червоній доріжці та за лаштунками фестивалю співачка позувала в сукні-вишиванці українських дизайнерів.

А в Insta stories зізналась підписникам, що все навколо їй нагадує рідний Крим. Вочевидь, через морські краєвиди. Проте надовго у Франції Джамала не затримається. Вже ввечері у вівторок, 21 червня, співачка братиме участь у міжнародному благодійному телемарафоні на підтримку України Embrace Ukraine – #StrivingTogether.

Нагадаємо, нещодавно Джамала стала лауреатом престижної премії від Атлантичної ради США за визначне лідерство.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти