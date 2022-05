Представники Ісландії вигукнули "Мир Україні!" зі сцени Євробачення-2022

Ісландський гурт Systur вирішив підтримати Україну під час свого виступу у гранд-фіналі пісенного конкурсу

Гурт Systur підтримав Україну після заяви Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники Ісландії вже підтримували Україну у першому півфіналі. І от у фіналі вони знову вирішили це зробити після виступу гурту Kalush Orchestra, який зробив заяву щодо "Азовсталі".

Так, гурт Systur виступили на сцені головного пісенного конкурсу з маленькими синьо-жовтими прапорцями на руках та гітарах. Таким чином музиканти підтримали нашу країну у повномасштабній війні з Росією, що триває вже третій місяць.

Реклама

Ба більше, після свого виступу артисти сказали: "Peace for Ukraine! We love you!" (Мир Україні! Ми любимо вас!). Підтримка України зараз вкрай важлива і це розуміють артисти!

Після гучної заяви українського гурту зі сцени "Євробачення" Ігор Кондратюк пояснив, чи порушив Kalush Orchestra правила конкурсу.

Реклама

Також редакція "Сьогодні" зібрала реакцію зірок на заклик Kalush Orchestra про допомогу людям на "Азовсталі".