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Представники Ісландії вигукнули "Мир Україні!" зі сцени Євробачення-2022

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 00:48
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Ісландський гурт Systur вирішив підтримати Україну під час свого виступу у гранд-фіналі пісенного конкурсу
Гурт Systur підтримав Україну після заяви Kalush Orchestra
Гурт Systur підтримав Україну після заяви Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники Ісландії вже підтримували Україну у першому півфіналі. І от у фіналі вони знову вирішили це зробити після виступу гурту Kalush Orchestra, який зробив заяву щодо "Азовсталі".

Так, гурт Systur виступили на сцені головного пісенного конкурсу з маленькими синьо-жовтими прапорцями на руках та гітарах. Таким чином музиканти підтримали нашу країну у повномасштабній війні з Росією, що триває вже третій місяць.

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Ба більше, після свого виступу артисти сказали: "Peace for Ukraine! We love you!" (Мир Україні! Ми любимо вас!). Підтримка України зараз вкрай важлива і це розуміють артисти!

Після гучної заяви українського гурту зі сцени "Євробачення" Ігор Кондратюк пояснив, чи порушив Kalush Orchestra правила конкурсу.

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Також редакція "Сьогодні" зібрала реакцію зірок на заклик Kalush Orchestra про допомогу людям на "Азовсталі".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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