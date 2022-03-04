Потап заступився за Барських, якому загрожує Тіматі: "Поруч із Максом будуть такі, як я"

Потап став на бік Барських / Фото: instagram.com/realpotap

Сьогодні ми писали про те, що Потапу загрожують у зв'язку з його позицією щодо війни в Україні. Також під шквал критики потрапив Макс Барських, якому особисто погрожував Тіматі. Але українське суспільство зараз настільки консолідоване, що подібні витівки лише зміцнюють дух і змушують усе триматися разом.

На своїй сторінці у інстаграм Олексій Потапенко кричить у тому, що треба припинити війну, яку Путін розпочав в Україні. Артист також сказав кілька слів силам ВСУ, подякувавши їм за мужність, але й не прогаяв можливості звернутися до росіян, попередивши, що на них чекає велика бідність і розруха.

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Зараз ви станете найбіднішою країною за всю історію Росії. Як ніколи. І питання навіть не у санкціях. А в тому, що світ вважає, що це неправильно.

Також він сказав кілька слів Тіматі, який загрожував Максу Барських.

І ще одне привітання хочу передати: Тіматі, який звернувся до Макса Барських. У вас така темочка, у вас – вибирати послабше. Макс у порівнянні з тобою не такий накачаний чувак, вибирати послабше і ображати. Ти знаєш, Тіматі, у тебе був шанс з повідомленням вийти у світ зовсім іншого змісту. Але ти, напевно, не дивишся і не знаєш, що відбувається в Україні і чому ти наїхав на Макса, який справді розповідає правду. Так ось знай, коли ми зустрінемося, а я думаю, ти точно виживеш, поруч з Максом стоятимуть такі, як я. Тож побачимося, бо Україна переможе.

Зазначимо, що в РФ все ж таки є люди, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають у нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.