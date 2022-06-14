Російська поетеса Воропаєва порівняла з "глистами" рашистів, які критикують Пугачову

Любов Воропаєва пройшлась по рашистам-критикам Пугачової

Якщо раніше хейтери атакували лише Максима Галкіна через його антивоєнну позицію та виїзд до Ізраїлю, то тепер рашисти взялись за Аллу Пугачову. Сама Примадонна, на відмінну від чоловіка, не висловлюється публічно про кривавий диктаторський режим Путіна та його посіпак, при цьому її позиція цілком очевидна.

Ймовірно, на путінській Росії дали приказ пропагандистам – зіпсувати репутацію Примадонни. Так, нещодавно Аллу Борисівну публічно послали у Москві. Але написами не обмежилися і зняли про артистку "огидне кіно".

Реклама

Окрім того, рупорам Кремля допомагають зірки-путуністи. Зокрема, Надія Бабкіна приєдналася до гавкоту озлоблених собак і "накинулась" на Пугачову.

Проте є артисти російського шоу-бізнесу, які не бояться публічно ставати на захист Примадони. Навіть той же одіозний Григорій Лепс підтримав Примадонну.

Також на сторону Алли Борисівни стала і російська поетеса Любов Воропаєва. Вони висловилась про недокритиків зірки та закликала зупинити це цькування.

Реклама

Вся ця х*рня з нібито стусанами в бік АБ викликає гидливу огиду. А вже блогери, які піаряться на цій темі, нагадують, вибачте, глистів. Скільки може цей цирк виродків продовжуватись?! Хто Вона, а хто ви?!, – обурилась Воропаєва в Instagram.

Також вона додала цитату Примадонни, цілком погодившись з її значенням: "Чим нижчий інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країно!".

Коротко про Любов Воропаєву

69-річна Воропаєва – російська поетеса, автор текстів пісень, сценарист, продюсер, лауреат ТБ-фестивалю "Пісня року".

Любов Воропаєва

Реклама

Сама вона написала топові хіти Жені Бєлоусовому, Барбі та іншим російським співакам.

Була одружена з композитором Віктором Дорохіним, який помер у 2009 році від серцевого нападу.

Нагадаємо, раніше Ігор Ніколаєв захистив Галкіна та Пугачову, яких атакував рупор Кремля.