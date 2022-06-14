Российская поэтесса Воропаева сравнила с "глистами" рашистов, критикующих Пугачеву

Любовь Воропаева прошлась по рашистам-критикам Пугачевой

Если раньше хейтеры атаковали только Максима Галкина из-за его антивоенной позиции и выезда в Израиль, то теперь рашисты принялись за Аллу Пугачеву. Сама Примадонна, в отличие от мужа, не высказывается публично о кровавом диктаторском режиме Путина и его прислужников, при этом ее позиция вполне очевидна.

Вероятно, на путинской России отдали приказ пропагандистам испортить репутацию Примадонны. Так, недавно Аллу Борисовну публично послали в Москве. Но надписями не ограничились и сняли об артистке "отвратительное кино".

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Кроме того, рупорам Кремля помогают звезды-путинисты. В частности, Надежда Бабкина присоединилась к лаю озлобленных собак и "набросилась" на Пугачеву.

Однако есть артисты российского шоу-бизнеса, которые не боятся публично вставать на защиту Примадонны. Даже тот же одиозный Григорий Лепс поддержал Примадонну.

Также на сторону Аллы Борисовны встала и российская поэтесса Любовь Воропаева. Она высказалась о недокритиках звезды и призвала остановить эту травлю.

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Вся эта х*рня с якобы пинками в сторону АБ вызывает брезгливое отвращение. А уж блогеры, которые пиарятся на этой теме, напоминают, простите, глистов. Сколько может этот цирк уродов продолжаться?! Кто Она, а кто вы?! – возмутилась Воропаева в Instagram.

Также она добавила цитату Примадонны, полностью согласившись с ее значением: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

Кратко о Любови Воропаевой

69-летняя Воропаева – российская поэтесса, автор текстов песен, сценарист, продюсер, лауреат ТВ-фестиваля "Песня года".

Любовь Воропаева / Фото: instagram.com/lvoropaeva

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Сама она написала топовые хиты Жене Белоусову, Барби и другим российским певцам.

Была замужем за композитором Виктором Дорохиным, который умер в 2009 году от сердечного приступа.

Напомним, ранее Игорь Николаев защитил Галкина и Пугачеву, которых атаковал рупор Кремля.