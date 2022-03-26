З ними Газманов і Расторгуєв, а за нас – Нео та Джон Вік: актор Кіану Рівз підтримав українців

Киіну Рівз проявив солідарність з українцями / Фото: Getty Images

Війна в Україні, яку розв'язав Путін проти українського народу, стала подією, яка показала справжніх українських друзів та ворогів. І ми не втомлюємося говорити про тих, хто демонструє всіляку підтримку, співчуття та допомагає українцям у найскладніший час у сучасній історії. Приклад задають численні західні зірки. Актор Кіану Рівз в тому числі.

Весь цивілізований світ, розумні та освічені люди проти російського вторгнення до України. Ненависть, з якою рашистські орки бомблять мирні українські міста, не вкладається в голові голлівудських акторів: Шеннен Доерті, Софії Буш, Розамунд Пайк, Майкла Дугласа, Ештона Кутчера, Міли Куніс, Анджеліни Джолі, Шонна Пенна та багатьох інших.

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Підтримувати війну в Україні можуть лише проплачені зірки-пропагандисти, які у кривавого режиму на ручному повідку: це Микола Басков, Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Юлія Чичеріна, Микита Михалков, Поліна Гагаріна та інші. Але люди в Мережі голосно кажуть: хто всі ці люди і що вони насправді можуть, якщо за Україну – Нео, він же і Джон Вік, яких зіграв Кіану Рівз. Наступне фото з'явилося у соцмережах і вже спричинило ефект бомби.

Кіану Рівз/соцмережі

Також і інші супергерої та актори першої величини демонструють солідарність із українцями.

Кіану Рівз на зйомках / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, багато західних артистів активно допомагає українцям. Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзів" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям. Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 20 млн доларів для українців. Цей список можна продовжувати та продовжувати!

Ми дякуємо зіркам за їх позицію та неоціненну допомогу!

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