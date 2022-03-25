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Злочин та кара у дії: путіністці Юлії Чичеріній загрожує довічний термін

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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25 березня, 12:15
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Юлії Чичеріної, яка лебезить перед Путіним, є чого боятися. Незабаром її оголосять у міжнародний розшук
Співачка отримає по заслугах
Співачка отримає по заслугах / Фото: открытые источники

Останнім часом путіністка Юлія Чичеріна не сходить зі сторінок видань. Минув той час, коли вона публікувала музичні релізи. Зараз вона тільки те й робить, що ходить на задніх лапках перед кривавою російською владою та виправдовує їхні військові вторгнення у світі. Але для російської терористки наближається година розплати.

Сьогодні стало відомо про те, що російську співачку Юлію Чичеріну, яка зняла український прапор з мерії Енергодару і закликала до повалення конституційного ладу, звинуватили у зазіханні на територіальну цілісність України та оголосили підозру за наругу над прапором.

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Співачка Чичеріна приїхала в український Енергодар разом з окупантами
Співачка Чичеріна приїхала в український Енергодар разом з окупантами / Фото: Скриншот из видео

Національна поліція України інформує, що Юлії Чичеріної інкримінують ч. 3 ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 ( Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

За українським законодавством підозрюваної може загрожувати довічне позбавлення волі,

- уточнили у поліції.

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Нагадаємо, 21 березня 2022 року російська виконавиця прибула в Енергодар і разом із окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор.

Також повідомляється, що Чичеріна, за голову якої оголосили раніше винагороду, буде оголошено у міжнародний розшук, на її активи буде накладено арешт. Також Чичеріна внесена до бази Миротворця як російська терористка, яка підтримує війну Росії проти України.

Терористка відповість за скоєне

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

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До речі, сьогодні також обговорюють скарги Ксенії Бородіної на високі ціни в РФ.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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