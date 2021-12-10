Одразу дві пропозиції руки та серця під час пост-шоу: хто з героїв "Холостячки" наважився освідчитися

Романтичне шоу добігло кінця, але життя героїв триває. Для деяких із чоловіків проєкт показав, що настав час змінитися своє життя кардинально.

Першим зізнатися у своїх почуттях вирішив Олег Плахотнюк, він пішов із шоу у 8 випуску. Його обраницею, щоправда, стала не Злата, яке колишня дружина Яна.

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Під час реаліті Олег розповідав, що намагається підтримувати дружні стосунки із двома колишніми дружинами.

За словами Олега, проєкт сильно змінив його погляди на життя та відносини. Це змусило колишнього учасника проєкту переглянути відносини зі своєю екс-дружиною, з якою вони мають спільну доньку.

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Після повернення додому учасник став приділяти більше часу дочці, а відтак і проводити його з Яною. Незабаром пара зрозуміла, що їм разом комфортно, і вони хочуть бути разом.

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Нам стало тепло, по-сімейному комфортно. Після проекту Олег став уважним, дбайливим. Побільшало романтичних поїздок, вихідних разом, – розповіла наречена Олега Яна.

Пара офіційно не була розписана, але після проєкту Олег наважився пов'язати своє життя з Яною узами шлюбу. Чоловік став на коліно прямо під час пост-шоу. Яна відповіла батькові доньки згодою.

Скріншот – відео

Ще однією несподіваною пропозицією руки та серця здивував каскадер Павло Богда, який залишив проєкт у 3 випуску.

За словами Павла, проєкт мотивував його не сидіти на місці та будувати свою справу. Після своєї участі у шоу чоловік почав активно вести свій бізнес, пов'язаний із пошиттям одягу для чоловіків та жінок. Також каскадер відкрив серце для кохання.

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Скріншот – відео

У соцмережах він познайомився із дівчиною Юлією. Вона одразу зацікавилася чоловіком, адже вона, як і Павло, любить ризик.

Через півтора місяці чоловік відразу зрозумів, що їхні стосунки – це доля. Зізнатися у своїх почуттях Павло наважився в ефірі пост-шоу. Юлія заплакала від несподіванки та відповіла обранцеві, що хоче більше часу витратити на те, щоб дізнатися з Павлом один одного краще.

Юлія відповіла, що дуже цінує ці відносини і не хоче поспішати, а насолодитися часом удвох і дати позитивну відповідь пізніше.

Скріншот – відео

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