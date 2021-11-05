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У восьмому випуску шоу Холостячка-2 проєкт залишив Олег Плахотнюк

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
5 листопада, 23:52
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Учасників на проєкті з кожним разом стає дедалі менше, а отже – справа наближається до фіналу. У цьому випуску Злата Огнєвіч відправила додому Олега
Олег Плахотнюк залишив проєкт "Холостячка-2" у восьмому випуску
Олег Плахотнюк залишив проєкт "Холостячка-2" у восьмому випуску / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich

Багато глядачі вже давно підозрювали, що незабаром шоу "Холостячка-2" залишить Олег Плахотнюк. А решта учасників просто рахували дні до того моменту, коли це станеться. Адже всі були переконані в тому, що Злата не має почуттів до Олега. І сьогодні Холостячка підтвердила всі припущення.

Не хочеться залучати його у стосунких, в яких від мене не буде віддачі, – прокоментувала Огнєвіч.

Якщо Олег уже почав закохуватися у Злату, то у Холостячки все ж не прокинулися почуття до цього учасника.

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Фото: СТБ

Плахотнюк дуже засмутився через те, що йому не вдалося завоювати серце Злати Огнєвіч. Проте чоловік опинився у п'ятірці учасників, за кілька кроків до фіналу.

Але навіть коли учасник перемагає у проєкті, це ще не означає, що після завершення шоу буде хепі-енд. Досить часто, наприклад, на шоу "Холостяк" переможниця та головний герой розлучалися через кілька місяців стосунків, коли кожен із них зриває свою "маску" і починається реальне життя поза камерами.

До речі, про маски! На гіпершоу телеканалу "Україна" – "Маска" ведучий проєкту Володимир Остапчук перетвориться на Шерлока Голмса і роздаватиме підказки зірковим детективам. Це не можна пропустити!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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