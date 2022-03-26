Стало соромно? Етері Тутберідзе видалила з Instagram фото з Путіним та російським прапором

Этері Тутберідзе в центрі уваги / Фото: открытые источники

Схоже, система руйнується. Ніхто у світі не хоче мати справу з росіянами через їх напади на Україну. Вже зараз соромно мати російський паспорт, і далі буде лише гірше. І, схоже, ряд людей якщо не прозріває у зв'язку з тим, що відбувається, то не хочуть мати з цим кривавим режимом нічого спільного. Ми не знаємо справжньої мотивації, але Етері Тутберідзе вже зробила крок назад та видалила з інстаграм фото з Путіним і навіть російський прапор.

Для довідки:

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Етері Тутберідзе – російський тренер з фігурного катання, майстер спорту, тренер вищої категорії. Вона готувала спортсменок: Юлію Липницьку, Євгену Медведєву, Аліну Загітову, Камілу Валієву та інших.

І днями користувачі помітили, що вона видалила зі своїх соцмереж фотографію з Путіним, де вона вітала його з днем народження та дякувала за підтримку російського спорту. Також у її інстаграм тепер немає фото з російськими прапорами. Але вони залишилися в історії інтернет-пошуковиків.

скріншот з інстаграм Етері Тутберідзе

Цей факт активно обговорюють у Мережі. Тутберідзе за це засуджують і кажуть, що причиною вчинку може бути той факт, що вона має нерухомість у США, а її дочка Діана Девіс — американське громадянство.

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За іншими версіями, їй просто соромно за дії кривавого режиму та нації, яка безумство Путіна в Україні підтримує.

Справжню причину вчинку Етері Тутберідзе публіка не знає, але ми не сумніваємося, що незабаром багато хто почне відхрещуватися від будь-якого зв'язку з російською владою Як це було при розвінчанні культу Сталіна. І ми це незабаром побачимо.

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До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:

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