Після 4-річного мовчання Марія Яремчук звернулася до українців із надихаючою піснею "Дорога воїна" – не пропустіть!

Після кількох років паузи співачка випустила актуальний трек / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Нагадаємо, у 2018 році Марія Яремчук повідомила, що йде зі сцени. Марно весь цей час шанувальники очікували від неї нових релізів, але в найнепростіший момент для України в її сучасній історії артистка разом зі своїм народом. Раніше вона зверталася до росіян, щоб ті припинили війну, публікувала ролики про ситуацію в країні, а тепер ми не можемо пропустити її мотивуючу пісню, яку зараз варто почути всім.

На своїй сторінці в інстаграм Марія Яремчук так коментувала композицію "Дорога воїна":

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Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилася на папір цією піснею. це важливо для кожного людини – у якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, дізнатися про себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях, Україна замість стати на коліна завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції – як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською.

Послухайте пісню Яремчук "Дорога воїна"!

Зірка з початку війни активно веде інстаграм, намагаючись вплинути на своїх російських шанувальників, друзів та всіх, хто її знає за межами України.

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Ми дуже віримо, що до цих слів Марічки та мільйонів українців, які кричать про війну, дослухаються!

Також нагадаємо, що раніше ми ділилися порцією музичного натхнення і від інших українських артистів, які у цей непростий час – як ковток свіжого повітря.

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Гурт Go_A випустив новий трек Kalyna, також ми публікували хіт від Насті Каменських, зіркового дуету TamerlanAlena, співачки Наталії Могилевської, улюбленця публіки Олега Винника, рімейком "Я Солдат" від Сергія Бабкіна.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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